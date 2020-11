Alliance Lima c. Sport Huancayo (EN DIRECT | GOLPERU | EN DIRECT) affrontez pour la 9e journée de la phase 2 de la Ligue 1 dans un grand match avec un pronostic réservé, le même qui pourrait être marqué dans l’histoire du club Kakhol lavan, un casting qui peine à se sauver de la relégation et rester dans la première division après une année très irrégulière en matière de sport.

Les deux équipes chercheront à conserver les trois points dans le colosse de José Díaz, sans penser au défi de l’adversaire de service, puisque les deux se battent pour des choses différentes, l’un pour ne pas aller en Ligue 2 et l’autre pour accéder à la Coupe. Amérique du Sud 2021.

Alliance Lima c. Sport Huancayo EN DIRECT ET EN DIRECT Ils ont un match prévu ce samedi à partir de 15h30 au Stade National. La confrontation sera transmise par le signal de GOLPERU (Canal 14 de Movistar TV et 714 en HD), mais vous pouvez également suivre la confrontation sur Movistar Play. De plus, vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents de Depor.com.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: à quelle heure est le match?

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

Alliance Lima c. Sport Huancayo: les protagonistes parlent

Alliance de Lima vous devrez vous soucier d’un rival difficile. Wilmar Valencia a dissipé les doutes sur les footballeurs qui Sport Huancayo utilisera pour le duel contre le bleu et le blanc, information qui était mise en doute en raison de la participation du «Rojo matador» à la Coupe d’Amérique du Sud.

«J’ai toujours dit aux garçons que chacun a une responsabilité et que chacun doit s’acquitter et donner le maximum. Je ne suis pas responsable de la situation dans laquelle ils vivent à Matute. J’ai joué gratuitement pendant Alliance de Lima, mais aujourd’hui je me dois à Sport Huancayo pour l’opportunité que cela me donne de travailler. Nous allons sortir avec le meilleur que nous avons pour essayer de le laisser dans un nouveau tournoi international », a déclaré« Bam Bam »en dialogue avec GOLPERU.

Après le match contre Carlos A. Mannucci, l’entraîneur de Alliance de Lima, Daniel Ahmed, Il s’est entretenu avec la presse et a précisé qu’il n’y avait pas de temps pour les regrets, ils doivent commencer à penser immédiatement au match contre le Sport Huancayo.

«Ce cauchemar se termine samedi et cela dépend d’Alianza. Aujourd’hui, il a manifesté sur le court. J’ai félicité les joueurs après le match car ils devaient tout donner et tout quitter. Vous n’avez pas à parler de chance, vous devez parler du prochain match. Ce dont on parle dans le vestiaire, c’est qu’il y a une seconde à regretter, mais pas plus. Aujourd’hui, nous avons besoin d’Alianza plus que jamais unis, car nous allaitons », a expliqué l’entraîneur.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: comment les Bleues et les Blancs se sauvent-ils de la relégation?

Dans Alliance de Lima Ils savent qu’une victoire dans le prochain match suffira à tourner la page, mais ils sont aussi conscients que puisque c’est la dernière date, le jeu se jouera au bord de l’arrêt cardiaque pour leurs fans, qui n’ont pas l’habitude de les voir dans cette situation .

Pour rester dans la première division, Alliance de Lima Cela dépend de lui-même, mais il a des options s’il ne gagne pas le match contre le Sport Huancayo. Ce sont les résultats qu’attend Alianza Lima pour ne pas perdre la catégorie. Premier; vaincre le «Matador rouge». Maintenant, s’il est égal, espérons que Stein et Grau n’ajoutent pas à trois. Et dans le scénario le plus complexe (perdre), Stein trébuche également et Grau n’enregistre pas de victoire.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: avec un œil sur la Ligue 1 et un autre sur l’Amérique du Sud

Mercredi dernier, l’équipe dirigée par Wilmar Valencia a fait match nul 1-1 contre Coquimbo Unido lors du match aller des quarts de finale de la Copa Sudamericana et la semaine prochaine, plus précisément mercredi 2 décembre, ils se retrouveront à nouveau pour définir l’équipe qui se qualifiera pour la prochaine étape du tournoi continental.

Cependant, il doit également gagner contre Alianza Lima pour s’assurer une place dans un tournoi international la saison prochaine. L’enchaînement de matches «Rojo Matador» pourrait être un facteur à prendre en compte par l’équipe dirigée par Daniel Ahmed pour prendre l’avantage.

Alliance Lima c. Sport Huancayo: derniers matchs entre les deux

19.09.20 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

16.11.19 | Alliance Lima 3-1 Sport Huancayo

31.05.19 | Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima

11.11.18 | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo

18.08.18 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

26.10.17 | Sport Huancayo 4-2 Alianza Lima

16.07.17 | Alliance Lima 3-3 Sport Huancayo

03.05.17 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

26.02.17 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

27.11.16 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

Alliance Lima c. Sport Huancayo: où se jouera le match?

