Sabadell a pardonné et a fini par payer contre Almería qui a gagné à la 93e minute avec un but de Ramazani, après une seconde mi-temps au cours de laquelle les arlequins n’ont pas profité de leur domination, de leur supériorité numérique et ont même manqué un penalty qui aurait pu changer la décoration du match.

Beaucoup de changements dans les deux équipes notamment sous les bâtons avec les débuts de Diego Fuoli pour les locaux et la présence de Fernando, qui a fini par être décisif pour son équipe, sauvant le penalty de Stoichkov.

La première mi-temps a été rapide, avec un grand enthousiasme pour les deux équipes.

Almería a frappé le premier et dans sa première incursion dangereuse, Jaime Sánchez a commis un penalty innocent sur Ramazani. Le spécialiste Aketxe était en charge de marquer le 0-1 malgré le bon snob de Fuoli.

Le Sabadell est passé de moins en plus et une chaussure à 30 mètres du centre de Grego Sierra C’était le premier avertissement de l’arlequin.

Deux jeux controversés ont précédé le but d’égalité local. Premièrement, l’arbitre n’a pas indiqué de pénalité possible par main et, peu de temps après, il a annulé un but chilien d’Edgar Hernández pour un éventuel hors-jeu.

À la minute 39, Sabadell a trouvé le prix. Un centre de Josu Ozkoidi a été impeccablement terminé par Stoichkov pour 1-1. À ce moment-là, c’était un bon cadeau d’anniversaire pour l’homme de Cadix, qui a inscrit son troisième but d’affilée en trois jours.

Une Almería très nerveuse n’a pas su gérer la fin de la première mi-temps. Le Français Peybernes a vu deux cartons jaunes en seulement deux minutes et a été expulsé en 42.

La deuxième partie était un monologue d’Arlequin. Almería a fait un double changement pour reconstruire sa défense, mais dans les 20 premières minutes, les chances locales ont suivi. Deux par Edgar, dans un heads-up contre Fernando et dans une faute qui a touché le poteau, un autre tir d’Aarón Rey et un autre de Guruzeta.

L’occasion la plus claire était une pénalité claire de la main de Balliu. C’était la 65e minute et Fernando a réussi à arrêter le tir lâche de Stoichkov.

Almería a profité de leur moment et l’entrée de Sadiq et Lazo a donné un plus aux contre-andalous. Dans le prolongement et avec Sabadell renversé à la recherche de 2-1, Almería a porté le score à 1-2 en action rapide contre le talentueux Ramazzani à la 93e minute.

– Fiche technique:

1 – Sabadell: Fuoli; Jaime, Aleix Coch, Grego Sierra; Victor, Angel (Adri Cuevas, min 69), Urdabarrena (Romero, min 80), Josu (Heber Pena, min 62); Aarón Rey (Néstor, min.80), Stoichkov, Edgar (Guruzeta, min.69)

2 – Almeria: Fernando; Aitor Buñuel, Peybernes, Chumi, Centelles (Cuenca, min.46); De la Hoz, Petrovic (Samu, min, 83); Aketxe (Lazo, min 65), Robertone (Baliu, min 46), Ramazzani, Mendes (Sadiq, min 65).

Buts: 0-1, m.12: Aketxe (p.). 1-1, m.39: Stoichkov. 1-2, m 93: Ramazzani.

Arbitre: Galech Azpeteguia (Comité de Navarre). Il a montré un carton jaune aux habitants Edgar, Urdabarrena, Aleix Coch, Heber Pena et Grego Sierra, et aux visiteurs Centelles, De la Hoz, Balliu, Ramazzani, Aitor Buñuel, et a expulsé le visiteur Peybernes à la 42e minute.

Incidents: Match reporté de la première journée joué à huis clos à Nova Creu Alta.