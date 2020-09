Il a 49 ans sur 17. Il n’a pas l’air du tout assez vieux pour être entraîneur de basket-ball en charge d’une équipe de la NBA pendant 12 saisons, 959 matchs et 77 victoires en séries éliminatoires, ce qui peut être l’une des raisons pour lesquelles tant de gens ont été si dédaigneux. d’Erik Spoelstra depuis tant d’années.

L’autre, bien sûr, est LeBron James.

Avec Spoelstra en tant qu’entraîneur-chef, le Miami Heat a atteint la finale de la NBA chaque année de 2011 à 2014, mais à moins que vous ne soyez Phil Jackson, il est difficile d’être correctement reconnu pour l’excellence de l’entraînement lorsque le meilleur joueur du jeu est de votre côté. Contrairement à Jackson, qui a eu une carrière de joueur de la NBA pour établir sa marque et qui a ensuite travaillé avec diligence pour peaufiner son image pendant son temps en tant qu’entraîneur-chef à succès, Spoelstra a été une toile vierge pour ceux qui écrivent et parlent du jeu.

Il s’avère cependant être un chef-d’œuvre. The Heat est devenu l’histoire la plus remarquable des séries éliminatoires de la NBA 2019-2020. Ils ont disputé six matchs en deux séries, tous deux contre des têtes de série supérieures, et les ont tous gagnés. Leur plus grande star, l’attaquant Jimmy Butler, n’a pas fait en moyenne 20 points par match en saison régulière et n’est qu’à 22 points en séries éliminatoires. Leur rotation comprend plus de joueurs non repêchés (starter Duncan Robinson, réserve Derrick Jones Jr. et Kendrick Nunn) que choisis dans le top 10 (Goran Dragic et Andre Iguodala).

À partir de là, Spoelstra et son équipe ont façonné une équipe remportant ses matchs éliminatoires en moyenne de 9,2 points, convertissant 46,3% de ses buts sur le terrain et 38,8% de ses trois, et devançant l’opposition de 3,5 points en moyenne au quatrième trimestre. .

Mike Budenholzer a été deux fois entraîneur de l’année pendant le mandat de Spoelstra avec le Heat. Nate McMillan a 16 ans comme entraîneur-chef et 661 victoires. Mais les Bucks de Budenholzer n’ont pas été en mesure de générer des tirs de haute qualité pour la superstar Giannis Antetokounmpo, qui ne marque en moyenne que 23,5 points après deux matchs. Et les Pacers de McMillan, bien que sous une forme réduite en raison de la blessure du grand homme Domantas Sabonis, étaient complètement surclassés.

L’analyste Jimmy Jackson, qui a appelé le match d’ouverture de la série Pacers-Heat pour TNT, a déclaré à Sporting News que la clé du succès du Heat contre l’Indiana était de contenir TJ Warren et Victor Oladipo.

«Ils ont construit des murs autour d’eux, et il était plus difficile pour eux de prendre des angles et d’entrer dans la voie», a déclaré Jackson. «Si vous vouliez les battre, ce serait avec une main dans votre visage. Et ils ont joué la défense sans faute, donc Warren et Oladipo n’ont pas pu obtenir un rythme sur la ligne de faute.

«Avec Giannis, c’est beaucoup plus facile d’enlever ce qu’il veut faire parce qu’il n’est pas prolifique à partir de 15 pieds et au-delà. C’est la même chose qui est arrivée à Milwaukee l’année dernière en séries éliminatoires. Mais ils enlèvent Giannis mais rendent également la tâche difficile pour Khris Middleton et Eric Bledsoe. C’est un génie du point de vue systématique, car si vous enlevez Giannis avec ce mur, quelqu’un va être ouvert.

La clé est de s’assurer que ce n’est pas quelqu’un que vous ne voulez pas être ouvert.

Et c’est ce qui s’est passé.

C’est peut-être le meilleur travail de la carrière de Spoelstra. Cela devrait probablement l’être, car un entraîneur devrait devenir plus capable avec le temps, avec de l’expérience, comme n’importe qui dans n’importe quelle profession.

C’est une erreur, cependant, de rejeter ses réalisations et son ingéniosité avec les équipes LeBron / Dwyane Wade / Chris Bosh du début des années 2010. Il aurait été si facile d’échouer avec ces équipes: en ne méritant pas le respect des stars, en ne les mettant pas dans les positions idéales, en ne se préparant pas correctement à relever le défi qui lui était lancé lorsque la gestion de la chaleur a réussi. agents libres Bosh et James à l’été 2010.

Cest ce qui est arrivé. Lorsque le Heat est passé de 47 victoires à 58 en 2010-11 après la signature de James et Bosh, Spoelstra a obtenu un vote pour la première place et un vote pour la troisième place pour l’entraîneur de l’année et a terminé huitième. Lorsque le Heat a remporté un match de 46-20 en une saison 2011-12 raccourcie sur le chemin du titre NBA, 15 entraîneurs ont obtenu des votes d’entraîneur de l’année. Spoelstra n’était aucun d’entre eux.

L’ancien assistant de Heat David Fizdale, qui a ensuite été entraîneur-chef des Grizzlies and Knicks, a expliqué sur le podcast «Knuckleheads», avec Darius Miles et Quentin Richardson, que lorsque ces deux stars sont arrivées, Spoelstra a reconnu la sagesse d’abandonner l’approche traditionnelle Heat installée. tant d’années plus tôt par Pat Riley – une attaque féroce de bas-poste, une défense basée sur une exécution robuste – en faveur d’un schéma mettant l’accent sur le dynamisme et la polyvalence de l’équipe.

Bosh est devenu le centre de l’équipe même s’il avait des compétences d’étirement 4, mais il n’a pas été coincé sur le bloc pour être pilonné par les gros adversaires. Il a joué loin du but, les forçant à faire face à sa mobilité et à ses compétences de périmètre. En défense, le Heat a commencé à commuter couramment des écrans et des croix. Vous vous êtes éloigné de Wade derrière ce choix? Dites bonjour à Shane Battier.

«Nous avons fini par étouffer les gens», a déclaré Fizdale au public de «Knuckleheads». «Et c’est pourquoi je dis que Chris Bosh était si important, et Shane à quatre était si important, parce qu’ils étaient si intelligents, et ils pouvaient faire le travail de changer et de contenir les gardes. Et cela a fini par nous propulser vers la finale.

La nouvelle NBA qui a découlé de ces méthodes et l’attaque à 3 points de Golden State au milieu de la dernière décennie est très différente de celle dans laquelle Riley a bâti sa réputation, encore plus avec ses équipes physiques Knicks et Heat que lorsqu’il en a remporté quatre. championnats avec les Lakers «Showtime» dans les années 1980.

Riley s’est toutefois avéré adaptable. C’est lui qui dirige les brouillons qui ont découvert les bijoux Bam Adebayo et Tyler Herro au milieu du premier tour, puis a ramassé Robinson parmi les restes de repêchage et Nunn après un an dans la G League. Les trois premiers cumulent en moyenne 41,3 points en séries éliminatoires; Nunn a raté les trois premiers matchs éliminatoires pour des raisons personnelles.

Nunn a été le meneur de l’équipe tout au long de la saison régulière, avant qu’un test COVID positif ne retarde son entrée dans la bulle de la NBA et qu’il doive partir pour des raisons personnelles.

Spoelstra ajusté en restaurant Dragic à la formation de départ. Il a excellé, et il est possible que son temps pendant la saison régulière en tant que réserve ait aidé à préserver ses jambes pour les séries éliminatoires.

«Erik était là quand j’étais à Miami en 2002», a déclaré Jackson à SN. «Il était très professionnel, à propos de son entreprise, une grande attention aux détails. C’est une personne formidable, qu’il est capable de relier en ce moment aux relations avec les joueurs. Même si un travail était considéré comme subalterne, il voulait s’assurer qu’il était pris en charge de la bonne manière.

«La différence avec lui maintenant, c’est qu’il a adapté son état d’esprit au personnel dont il dispose. Vous avez la manière de Miami, en prêchant la défense, mais en même temps, vous devez être capable de vous adapter à votre personnel et de vous adapter aux règles et à la façon dont le jeu est joué.

The Heat sont encore six victoires d’un autre voyage en finale. Ceux-ci seront difficiles à obtenir, car Milwaukee est loin d’être terminé et les Raptors et les Celtics sont des adversaires imposants. Y arriver sans LeBron pourrait être la réalisation qui fait que le monde du basket-ball reconnaît la capacité de Spoelstra.

«Mais il a été un entraîneur intelligent», a déclaré Jackson.

Spoelstra a l’air trop jeune pour être sage, mais vérifiez son travail au lieu de sa coiffure.