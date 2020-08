Les Bucks de la NBA ont choisi de ne pas participer au cinquième match de leur série éliminatoire de premier tour avec le Magic mercredi après le meurtre d’un autre homme noir non armé par la police dans le Wisconsin. En conséquence, les trois matchs éliminatoires de la NBA sur l’ardoise de la nuit ont été reportés. Les Brewers, Reds, Mariners et Padres de la MLB ont également accepté de ne pas jouer leurs matchs mercredi soir et la WNBA a choisi de ne pas jouer leurs matchs également.

Quant à la LNH, les deux matchs prévus pour le 26 août se sont déroulés de façon habituelle – les matchs 3 pour le Lightning et les Bruins à Toronto et Avalanche et Stars à Edmonton.

“Je ne m’attends pas à ce que la Ligue déclenche un arrêt de match”, a déclaré le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, à Chris Johnston de Sportsnet. “De toute évidence, nos joueurs sont libres de s’exprimer de la manière qu’ils jugent appropriée.”

Mais ce message n’a pas été partagé par tous les membres de la communauté du hockey.

“Je ne pense pas que nous devrions être ici. Je pense que la LNH devrait reporter les matchs”, a déclaré Kelly Hrudey de Sportsnet avant le match des Bruins et Lightning. «Je pense vraiment que nous devrions être plus favorables à Black Lives Matter. Je sais, pour moi-même, au lieu de regarder le hockey, je préférerais avoir cette conversation avec ma famille. Je l’ai dit il y a plusieurs mois quand j’ai fait ma vidéo sur Black Lives Matter, cela signifie quelque chose pour moi et nous avons eu de nombreuses conversations avec notre famille sur cette question et je pense que nous devrions continuer et aujourd’hui serait un grand jour pour le faire.

«Et je pense que la LNH manque quelque chose. Je pense que ce serait une soirée importante pour de nombreuses familles d’avoir à nouveau la discussion … Je suis déçu que nous parlions de hockey ce soir.

La déclaration de la LNH avant le match 3 des Bruins-Lightning à Toronto, lue par l’annonceur de l’AP Mike Ross et suivie de 15 à 20 secondes de silence: pic.twitter.com/GJphiekpBN – Matt Porter (@mattyports) 27 août 2020

L’attaquant des Sharks Evander Kane, membre de la Hockey Diversity Alliance, s’est entretenu avec David Amber de Sportsnet mercredi soir et a également eu des mots forts pour la LNH et la communauté du hockey lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait voir faire dans la LNH.

«Tout d’abord, reconnaissez-le», a-t-il déclaré. “C’est un autre cas, malheureusement, qui n’a toujours pas été reconnu et nous sommes sur le point de savoir quoi, trois ou quatre jours après la sortie de cette vidéo ou cet incident qui se produit et je n’ai toujours rien vu ou entendu à ce sujet, donc c’est décevant . Et puis en tant que joueur noir dans la ligue, c’est encore plus décevant. “

La LNH a tenu un «moment de réflexion» avant Bruins-Lightning.

Incroyable déclaration de solidarité pour la communauté noire par les joueurs @nba @wnba et @mlb !!! …. @nhl où êtes-vous? … tick tock …. – Akim Aliu (@ Dreamer_Aliu78) 26 août 2020

Déclaration majeure des joueurs de la NBA 👊🏽👊🏽👊🏽 Je suis avec! – Evander Kane (@ evanderkane_9) 26 août 2020

Je comprends que les joueurs @NBA boycottent le jeu pour prendre position, mais à quel point pensez-vous que cela rendra tout le peuple raciste?! Je comprends les joueurs de la NBA de canceller un match, mais savez-vous à quel point les gens racistes sont content de cela ?! pic.twitter.com/PQuiU0Y14T – Georges Laraque (@GeorgesLaraque) 26 août 2020

Au cours de la couverture par NBC Sports du match éliminatoire des Flyers contre Islanders, Liam McHugh, Anson Carter et Keith Jones ont discuté du report des matchs de la NBA.

«C’est fou parce que les épisodes de ‘Hockey Culture’ sortent chaque semaine ici à NBC Sports et les gens n’arrêtent pas de me demander: ‘Anson, est-ce que c’est suffisant? Pouvez-vous faire plus?’ a déclaré Carter, un ancien joueur de la LNH et actuel analyste en studio. «C’était après George Floyd, ce qui s’est passé avec lui. Tu vois ça arriver juste après ça [regarding Blake], nous pourrions clairement faire plus. Il est clair que nous devons faire plus. “

Jones a ajouté: “C’est intéressant. C’est un jour dont nous nous souviendrons pour toujours. Je pense que si les joueurs de la NBA font cela, ce sera quelque chose auquel nous devrons tous prêter attention. C’est une excellente déclaration de les joueurs et par la ligue. Je pense que c’est un travail exceptionnel de leur part et une situation terrible encore. “

Plus tôt dans la journée, Farhan Lalji de TSN a demandé aux Canucks et aux Golden Knights s’ils avaient vu la vidéo de Blake.

“Personnellement, je n’ai pas vu la vidéo. J’ai tout entendu sur le contexte et l’incident et son déchirant”, a déclaré Troy Stecher des Canucks. “C’est dégoûtant et comme tout dans la vie, en tant qu’équipe, nous devons nous unir et nous avons besoin de changement et c’est une preuve directe de cela.”

“J’ai vu la vidéo hier. C’est vraiment déchirant”, a déclaré le Golden Knights Mark Stone. “Cela a été un problème au cours des deux derniers mois en particulier. J’ai joué avec des gars de tonnes de courses différentes et ce ne sont que des coéquipiers pour moi. Je ne les regarde pas d’une autre manière.”