D’ici la fin de la semaine, nous devrions avoir une idée du début de la saison de basketball universitaire 2020-2021. Nous avons déjà une grande certitude que ce sera tout sauf un hiver typique pour les joueurs et les entraîneurs impliqués.

Il y a moins de parties jouées. Il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup de saison sans conférence, peut-être aussi peu que quatre matchs par équipe. Il n’y a aucune assurance que le tournoi NCAA sera joué dans son intégralité. Et, bien sûr, l’expérience de jouer dans des gymnases et des arènes à guichets fermés deviendra une chose du passé (et, on l’espère, dans un proche avenir).

Cela ne devrait pas être ce que quiconque joue au basketball de division I devrait se souvenir comme étant sa dernière saison. Et cela n’a pas à l’être. Déjà, les membres de la NCAA ont approuvé une année supplémentaire d’admissibilité pour les athlètes de sports de printemps dont la saison 2020 a été effacée après peu ou pas de compétition, et pour les athlètes de sports d’automne dont la saison 2020 a été retardée ou tronquée.

Il est temps pour les membres de la NCAA d’offrir la même offre aux athlètes dans les sports qui couvrent les semestres d’automne et de printemps, y compris le basketball masculin et féminin.

Cette idée a récemment été discutée au sein du Congrès NABC – chaque conférence de chaque division de la NCAA est représentée dans ce panel de l’Association nationale des entraîneurs de basket-ball – et a rencontré un renforcement positif parmi plusieurs membres. Ils s’inquiètent de la façon de mener efficacement leurs saisons pendant une pandémie continue et de la façon dont l’expérience de leurs athlètes sera compromise.

Les basketteurs universitaires ont été parmi les premiers à ressentir les effets de la pandémie COVID-19 sur leurs expériences sportives. Certains dont les équipes avaient déjà décroché des places pour le tournoi de la NCAA avec des titres de tournoi de conférence – des joueurs de l’État de l’Utah, de Robert Morris et du nord du Kentucky, par exemple – ont appris que ces championnats mettraient fin à leurs saisons. D’autres en attente du début ou de la poursuite des tournois de conférence les ont vus annulés brusquement.

Nous ne connaissons pas toutes les 68 équipes qui auraient constitué le terrain pour les NCAA 2020, mais nous savons avec certitude que près de 1000 athlètes auraient été impliqués. Et pas moins de 2700 ont eu l’occasion de contester cette expérience éliminée.

Il est évident que c’était la bonne marche à suivre, mais les athlètes pratiquant des sports de deux semestres – ou des sports d’hiver, si l’on préfère – peuvent être le seul groupe qui aura eu deux saisons touchées par la pandémie et sont toujours les seuls athlètes universitaires. encore à recevoir ce qui équivaut à une refonte de la NCAA.

Les entraîneurs qui soutiennent l’octroi aux athlètes de sports d’hiver d’une année supplémentaire d’admissibilité sont en partie préoccupés par la manière de manœuvrer idéalement pendant une saison où le virus devrait rester une menace constante. Ceux qui pratiquent la chemise rouge avec certains athlètes hésiteront à suivre ce cours en raison de la possibilité qu’un test positif ou deux les laisse en désavantage numérique pour un match ou des matchs. Même ceux qui ne le font pas courront le risque d’être en désavantage numérique.

«Dans une année sans précédent, nous cherchons à essayer de trouver des choses qui sont bonnes pour nos étudiants-athlètes et nos programmes», a déclaré l’entraîneur de Kent State, Rob Senderoff, à Sporting News. «C’est quelque chose qui pourrait être bon pour tout le monde dans le basketball universitaire.»

Les entraîneurs aimeraient connaître ce concept bientôt, car cela faciliterait la planification de la saison ainsi que le recrutement.

Cela pourrait entraîner des complications pour les lycéens actuels, mais la première priorité de la NCAA devrait être les athlètes actuels.

De nombreux collèges n’offraient pas de programmes d’été à leurs athlètes, comme ils le feraient généralement, soit pour économiser de l’argent, soit pour éviter la complication de les avoir sur le campus alors que la pandémie était loin d’être épuisée. En conséquence, offrir l’année supplémentaire pourrait également aider à assurer que plus de remplir leurs exigences en matière de diplôme.

Il n’y aurait aucune obligation pour les écoles de participer à l’offre d’une année supplémentaire d’admissibilité à leurs athlètes. Le Wisconsin est une université qui a choisi de ne pas autoriser les athlètes de sports de printemps dont l’admissibilité expirait à revenir pour une année supplémentaire, et aucune décision n’a encore été annoncée sur la question de savoir si les Badgers adopteront la même approche avec les athlètes de sports d’automne.

Ceux qui souhaitent participer devraient cependant offrir à leurs basketteurs les mêmes avantages que les joueurs de football et de baseball. Cette saison à venir sera meilleure que rien, mais pas ce que tout le monde attend des cerceaux d’université. Ses athlètes méritent le même traitement spécial offert à leurs camarades de classe.