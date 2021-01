Une image de l’A521. Twitter

Il Equipe Alpine Formula 1 a dévoilé ce jeudi la disposition de l’A521, la voiture avec laquelle l’Espagnol Fernando Alonso, double champion du monde, et le Français Esteban Ocon s’affronteront la saison prochaine en Formule 1.

La marque française a expliqué que la couleur noire, présente dans le design «temporaire» pour l’hiver, “C’est un hommage au prototype 1975 A500 F1.”

De plus, à l’arrière de la voiture, il comprend les couleurs bleu, blanc et rouge des drapeaux français et britannique. “J’ai hâte de le piloter pour la première fois sur un circuit”, a déclaré Esteban Ocon.

Alpine a montré l’A521 dans le cadre de la présentation du Plan stratégique du Groupe Renault, qui placera l’équipe de Formule 1 au centre du projet et pariera pour sa gamme sportive sur une technologie 100% électrique.

Nous sommes fiers de vous présenter notre monoplace #FormulaOne 2021, l’A521, habillée de sa livrée hivernale temporaire. La couleur noire est un hommage au prototype A500 F1 de 1975. En savoir plus sur les nouvelles ambitions de #AlpineCars révélées aujourd’hui: https://t.co/IY8BgmNw9n pic.twitter.com/qvNlUw34RF – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 14 janvier 2021

“La nouvelle entité alpine prend trois marques avec des actifs distincts et des domaines d’excellence pour en faire une entreprise complète et puissante. Le savoir-faire de notre usine de Dieppe, la maîtrise de l’ingénierie de nos équipes de Formule 1 et Renault Sport brilleront à travers notre gamme 100% électrique, portant le beau nom Alpine dans le futur. Nous serons sur les pistes et sur les routes, avec des voitures authentiques, high-tech, disruptives et passionnées », a déclaré Laurent Rossi, PDG d’Alpine.

Alpine et Renault ont une longue histoire de succès dans différentes catégories de sport automobile, que ce soit en Formule 1, rallye ou endurance. “La course restera au cœur des plans ambitieux d’Alpine et la Formule 1 sera au cœur de la stratégie de sport automobile de la marque”, a souligné le Groupe Renault dans un communiqué.

À partir de 2021, l’équipe Alpine F1 affrontera certaines des marques les plus prestigieuses de l’industrie du sport automobile et rejoignez le club exclusif des équipes d’usine à part entière.

“Donner une identité puissante et spécifique à la Formule 1, mais aussi à l’ensemble du programme de sports mécaniques d’Alpine, est un défi et une opportunité. Avec le sport automobile au cœur de notre processus, l’identité graphique est essentielle.” a déclaré le directeur du design d’Alpine, Antony Villain.

La marque Alpine a été fondée en 1955 par Jean Rédélé, un jeune homme passionné de compétition. Il a donné à son entreprise le nom de son endroit préféré pour la course, les Alpes. L’entreprise a commencé à décoller en 1962, avec l’A110. À l’époque, Alpine et Renault étaient déjà de proches collaborateurs et les concessionnaires Renault vendaient et réparaient des voitures Alpine.

Au début des années 1970, Alpine est devenue une marque majeure de la compétition de rallye. Elle remporte le Rallye de Monte Carlo en 1971 et le Championnat du Monde des Constructeurs en 1973. La même année, la marque est rachetée par le Groupe Renault. Alpine a réalisé son triomphe le plus important dans le sport automobile en 1978, aux 24 Heures du Mans.