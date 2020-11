▲ Roberto Alvarado, milieu de terrain de Cruz Azul, a été considéré dans l’équipe des moins de 23 ans, qui se prépare pour la pré-olympique à Guadalajara Photo @CruzAzulCD

Samedi 7 novembre 2020, p. 9

Alors que le Japon se prépare avec des joueurs de clubs européens à affronter l’équipe nationale mexicaine dans un duel amical la semaine prochaine, l’équipe d’entraîneurs de Tricolor a dû faire des modifications en appelant Roberto Alvarado en urgence.

Après que le milieu de terrain Érick Aguirre ait été l’un des 14 cas positifs de Covid-19 à Pachuca, l’entraîneur du Tri, Gerardo Martino, a confirmé l’appel d’Alvarado, le milieu de terrain de Cruz Azul, pour les duels contre la Corée du Sud et le Japon, qui se tiendra en Autriche les 14 et 17 novembre respectivement.

Bien qu’il ait déjà eu des participations avec l’équipe senior, cette fois Alvarado a été convoqué en premier par le représentant Sub 23, dirigé par Jaime Lozano et qui se prépare pour la pré-olympique de Guadalajara.

Avec seulement quatre matchs en tant que partant avec La Maquina, Alvarado affronte l’un de ses tournois les plus compliqués en raison d’une blessure et de Covid-19, qui lui a coûté des minutes sur le terrain.

Je ne désespère pas car je sais ce qui arrive à n’importe quel joueur et je reviendrai bientôt, a-t-il déclaré juste le mercredi avant que son appel à l’équipe senior ne soit annoncé.

Le représentant du Japon, emmené par Hajime Moriyasu, a surpris en convoquant une équipe de haut niveau pour les matchs amicaux contre le Mexique et le Panama.

Parmi les éléments les plus importants figurent Takumi Minamino, l’attaquant du champion anglais de Liverpool; en plus de Takefusa Kubo, milieu de terrain de Villarreal, et Yuto Nagatomo, défenseur de l’Olympique de Marseille.

La liste de l’équipe japonaise se démarque car aucun joueur de la ligue locale n’a été appelé et les 24 membres appartiennent à des équipes européennes.

L’entraîneur Moriyasu a souligné que les duels amicaux contre le Mexique et le Panama l’aideront à continuer à renforcer l’équipe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ce sera un match compétitif pour les deux équipes. Je voudrais en faire un plus pour le renforcement des individus et du peloton, et comme dernière activité de cette année avant la reprise de la rencontre en mars, a-t-il souligné.

Pendant ce temps, l’équipe mexicaine des moins de 23 ans, qui travaillera la semaine prochaine au High Performance Center, a appelé quatre autres joueurs après avoir annoncé un appel à cette concentration il y a quelques jours.

Luis Hernández, du FC Juárez; Érick Cantú, de Monterrey; Alex Zendejas, de Necaxa, et Jesús Godínez, de León, sont les joueurs qui rejoindront l’équipe sous le commandement de Jaime Lozano.