La décision avait été prise depuis des jours, mais les nombreuses victimes subies par le club rojiblanco en raison de l’épidémie de coronavirus qui a touché jusqu’à 9 membres de son vestiaire et de la charge de matchs que le club avait devant – 3 en une semaine – ont été faites que les délais ont été prolongés. Cependant, après le retour à la dynamique de la première équipe de Pablo Pérez – la première des infectés à pouvoir reprendre l’entraînement – il a pris la décision d’accélérer.

Alors, Álvaro Vázquez ne s’est même pas concentré avec ses coéquipiers, à l’école de football Mareo, à midi hier. C’était le premier avertissement que son départ du Sporting était déjà pris pour acquis. L’attaquant n’a plus joué le match d’hier contre Fuenlabrada, donc son dernier match en tant que rojiblanco, du moins cette saison – il lui reste encore un an sur son contrat avec le club – a eu lieu jeudi dernier, en Copa del Rey. , en face de l’Amorebieta. Au cours de sa saison et demie de sportinguiste, il a disputé 58 matchs, marquant six buts.

Maintenant tous les yeux se tournent vers la direction sportive rouge et blanche, qui devra travailler contre la montre pour trouver un remplaçant à Álvaro d’avance avant la fin du marché des transferts d’hiver à la fin du mois. Après le refus de l’Espanyol de laisser Campuzano partir dans cette fenêtre de transfert – le Sporting l’a ligoté pour l’été, lorsque le contrat prend fin – et l’entrée de l’Olympique de Marseille dans l’offre pour l’attaquant de Braga Abel Ruiz, Javi Rico et votre équipe recherche des alternatives.

Alors, ils travaillent avec un œil sur un portefeuille de noms variés, de profils différents. Une fois qu’ils auront trouvé l’élu, ils mettront son nom sur la table du conseil d’administration de rojiblanco, pour pouvoir entreprendre son embauche. Une maxime qui, pour le moment, n’a pas encore été donnée, puisque la première étape pour pouvoir mener à bien cette signature était pour Álvaro Vázquez de partir, libérant la moitié de son dossier, l’un des plus hauts de l’effectif. Après son départ, avec des chiffres clairs, le Sporting travaille déjà à lui trouver un remplaçant au goût de David Gallego.