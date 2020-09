Alvin Kamara a averti tout le monde que cette attente allait arriver.

Les fans de la Nouvelle-Orléans et les propriétaires de football Fantasy ne savent pas pourquoi le porteur de ballon des Saints manque d’entraînement avec des absences non motivées – et suscite des rumeurs commerciales dans le processus – il suffit de regarder son compte Twitter pour voir ce qui se profilait à l’horizon.

Kamara l’a laissé entendre dans un seul tweet cryptique du 17 août:

Les rapports initiaux suggèrent que Kamara, qui entame la quatrième et dernière saison de son contrat de recrue, tient une offre pour une prolongation de contrat. Le choix du repêchage de la NFL 2017 de troisième ronde a totalisé en moyenne 802 verges au sol et neuf touchés au cours de ses trois premières saisons, ajoutant 81 réceptions par campagne pour une moyenne de 689 verges sur réception et 3,3 touchés. Pourtant, bien qu’il soit l’une des principales armes offensives de la Nouvelle-Orléans, il ne devrait que 2,133 millions de dollars en 2020 – à égalité au 30e rang parmi les demi-offensifs cette saison, selon Spotrac.

Étant donné que d’autres arrières de haut niveau, Christian McCaffrey et Derrick Henry, ont reçu des prolongations de contrat ces derniers mois, il est logique que Kamara veuille voir sa production récompensée de la même manière. Ce qui est curieux dans la situation, c’est que Kamara était apparemment détendu lorsqu’il s’agissait de renégocier son contrat:

“Cela arrivera quand cela arrivera”, a déclaré Kamara lors de l’ouverture du camp d’entraînement de la Nouvelle-Orléans en août. “Cela n’a jamais été quelque chose … comme si je ne suis pas entré (à la NFL) en pensant à ‘Ooh, je ne peux pas attendre d’avoir un contrat.’ C’est comme, ‘Je joue, et quand ça arrivera, ça va être bien mérité et ça va être le timing parfait pour ça.’ “

À première vue, il semble qu’il serait dans le meilleur intérêt de la Nouvelle-Orléans de garder Kamara sur la liste, d’autant plus que cela semble être la dernière année du quart-arrière Drew Brees dans le noir et l’or.

Mais si les saints sont incapables de conclure un accord avec leur porteur de ballon vedette, eh bien, personne ne peut dire qu’il ne les a pas avertis.