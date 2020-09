Alvin Kamara entre dans sa dernière année de contrat avec les Saints | Kevin C. Cox / .

Parlé à #Saints RB Alvin Kamara et son agent et aucun n’a demandé ni exigé un échange. À ce jour, ils pensaient qu’ils négociaient activement et progressaient sur une extension. Kamara n’a jamais menacé de tenir et a été dans le bâtiment tous les jours.

– Ian Rapoport (@RapSheet) 1 septembre 2020