Voulez-vous acheter chez Amazon États-Unis et tu ne sais pas comment? Ne t’inquiète pas. Si vous souhaitez acheter un produit qui ne peut être trouvé que dans ladite boutique en ligne, nous vous indiquerons ici les étapes. Si auparavant il était trop difficile d’acheter depuis l’application ou l’ordinateur, aujourd’hui c’est devenu vraiment facile.

Vivez-vous au Mexique, au Pérou, en Colombie, au Chili, en Argentine, en Équateur, en Espagne et souhaitez acheter Amazon des Etats-Unis? Eh bien, pour cela, nous vous donnerons quelques étapes à suivre pour acquérir le produit que vous voulez ou dont vous avez tant besoin.

Dans Amazon Vous pouvez non seulement acheter des téléphones portables, des ordinateurs portables, mais également participer aux différentes offres du Black Friday, par exemple.

Y aura-t-il des problèmes avec ma carte de crédit ou puis-je utiliser une carte de débit? Pour cela, ne vous inquiétez pas. L’une des premières étapes sera de contacter votre banque pour permettre les achats aux États-Unis. Ensuite, procédez comme suit:

Entrez dans la page Amazon. Essayez d’en faire la page américaine, puis créez un compte Amazon. Vous devez y inscrire votre adresse, l’adresse à laquelle vous souhaitez que le produit arrive, votre numéro de téléphone, votre carte de crédit ou de débit et vos informations personnelles telles que votre nom complet.Une fois que vous l’avez fait, vous recevrez un e-mail de vérification afin de qu’il soit prouvé que vous n’êtes ni un robot ni un robot. N’oubliez pas de toujours vérifier si votre produit peut être envoyé dans votre pays et quel est le montant des frais. (Photo: MAG) Maintenant, elle fait ses courses. Recherchez le produit que vous souhaitez acheter. Lorsque vous l’avez trouvé, vous devez saisir ce produit et voir dans la rubrique de prix s’il peut être expédié dans votre pays. S’il ne peut pas être expédié dans votre pays, nous vous suggérons de commander le produit à partir de diverses entreprises qui effectuent des achats en ligne aux États-Unis. Une autre information dont vous devez tenir compte est de vérifier la note du vendeur. Regardez également les commentaires et les conditions sur la façon dont le produit est arrivé. N’oubliez pas de mettre la bonne adresse en plus de votre nom. Ce dernier doit être le même que votre pièce d’identité. (Photo: MAG) Si tout va bien, continuez avec l’ajout du produit au panier Amazon Une fois que vous avez tout mis, procédez au paiement. Il y aura non seulement le prix d’origine du produit, mais aussi les frais d’expédition et les jours que cela pourrait prendre. Donnez-lui le paiement et Amazon vous donnera la possibilité d’attendre jusqu’à quelques heures pour traiter le paiement. Si vous décidez d’annuler avant certains minutes, vous pouvez le faire et le paiement ne se fera pas. Mais rappelez-vous que si cela a été fait, vous devez demander un retour qui peut prendre entre 3 à 5 jours si vous avez payé avec une carte de crédit, ou 15 à 30 jours après avoir payé avec une carte de crédit. Le meilleur de tous est qu’Amazon assurer le suivi de votre commande, au cas où vous l’auriez achetée directement. Si le fournisseur du produit est un tiers, ce suivi peut ne pas être apprécié et vous devez contacter le vendeur, alors vous verrez quelle entreprise dans votre pays laissera votre produit à votre porte et c’est tout.

