Au Mexique, ils sont toujours étonnés par la performance montrée par Pedro Aquino à ses débuts avec América de México. Bien que ses compétences avec le ballon soient connues, les fans des “ Águilas ” sont impatients d’en savoir plus.Le club a donc préparé une vidéo amusante avec les aveux du milieu de terrain péruvien, avec un passé à Lobos BUAP en tant que León.

L’aide qu’il a apportée pour le deuxième but de la victoire de Amérique Contre l’Atlético San Luis, cela a suscité plus d’attentes, alors le club a fait un cadeau pour tous les fans, avec des questions telles que les plats préférés, quel genre de musique aimez-vous, les idoles sportives et plus encore.

«J’aime Xabi Alonso. Il était très technique et intelligent sur le terrain “, a déclaré le milieu de terrain du Sélection péruvienne, qui a également déclaré que le ceviche et l’arroz con pollo figurent en bonne place sur sa liste d’aliments préférés.

Si ce sont des passe-temps, Pedro Aquino Il n’a pas hésité à assurer qu’il aime les jeux de société, bien qu’il ne «touche» guère les cartes. «J’aime les jeux de table. Aussi la boxe. Cartes Je ne joue pas beaucoup, mais j’aime les «huit fous». Mes films préférés sont Fast and Furious », a avoué« La Roca », qui a hâte de« casser »à Mexico.

Cependant, quand il s’agissait de parler du tournoi mexicain, il est devenu sérieux pour ratifier son engagement envers les «Aguilas». «Faites bien les choses et soyez un champion. Je vois un bon groupe, engagé et désireux de bien faire les choses Amérique. Avec de bons joueurs. Je ne décevrai pas les fans. Je sais que c’est génial et qu’ils soutiennent toujours », a déclaré l’équipe de Ricardo Gareca.

Le casting de Santiago Solari se prépare à affronter Monterrey ce samedi, à la date 2 de la Clôture de la Ligue MX. Avec curiosité, Pas là Il sera mesuré par rapport à l’équipe qui l’a «attiré» au football mexicain.

