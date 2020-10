Le calendrier provisoire présenté par le Formule 1 En 2021, il a fait beaucoup de bruit car il comprend le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Felix Jakens, directeur de campagne de Amnistie internationale au Royaume-Uni, il s’y est opposé car ce pays viole les droits de l’homme

“La Formule 1 doit réaliser qu’un Grand Prix en Arabie saoudite en 2021 ferait partie des efforts visant à nettoyer le triste bilan du pays en matière de droits humains. Malgré le fait que les femmes saoudiennes auraient été autorisées à conduire sans être arrêtées, les autorités ont récemment emprisonné et torturé plusieurs militants luttant pour les droits des femmes, dont Loujain al-Hathloul et Nassima al-Sada. », A commencé à dire dans le sport automobile.

«Si le Grand Prix se déroule, au moins la Formule 1 devrait insister sur le fait que tous les contrats ont des normes de travail strictes dans toutes les chaînes d’approvisionnement et que tous les événements sont ouverts à tous. sans discrimination. Avant la course, nous exhortons tous les pilotes, propriétaires et équipes de Formule 1 à envisager parler de la situation des droits humains dans le pays, notamment exprimer sa solidarité avec les défenseurs des droits humains emprisonnésFelix Jakens a ajouté.

La réponse de la Formule 1

Pour sa part, un porte-parole de la Formule 1 a répondu au directeur de campagne d’Amnesty International au Royaume-Uni: «Nous prenons nos responsabilités très au sérieux et avons clairement défini notre position sur les droits de l’homme et d’autres questions à tous nos partenaires et pays hôtes qui s’engagent à respecter ces droits dans la manière dont leurs événements sont organisés et menés ». À cet égard, il convient de noter qu’Aramco, une société pétrochimique d’Arabie saoudite, est un sponsor de la Formule 1.