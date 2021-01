Mis à jour le 01/09/2021 19:34 pm

Twitch définit la tendance dans le monde des jeux vidéo. Pendant le verrouillage du coronavirus, nous avons vu divers jeux devenir populaires tels que Fall Guys et Parmi nous. Ce dernier a réussi à battre des records importants.

Il y a quelques jours à peine, il a été signalé que Among Us avait réussi à avoir un demi-million d’utilisateurs actifs sur les mobiles Android et iOS. Eh bien maintenant, il a réussi à surpasser d’autres jeux tels que Subway Surfers ou Free Fire en téléchargements.

En ce moment, Among Us dépasse 264 millions de téléchargements selon les données fournies par Apptopia. En deuxième position se trouvent les surfeurs de métro susmentionnés avec 227 millions.

Le titre a été lancé à l’origine sur PC (Steam) et peu à peu il a gagné en popularité lorsque les streamers ont partagé leurs gameplays. C’est un multijoueur où jusqu’à 10 joueurs entrent dans un navire où se trouvent des imposteurs.

L’équipage doit réparer le navire, tandis que les imposteurs doivent éliminer les autres joueurs sans être découverts. Le grand attrait de ce jeu réside dans les discussions qui naissent des pauses.

Parmi nous est disponible sur PC, Android, iOS et Nintendo Switch. Le développement d’Innersloth a confirmé qu’il travaillait déjà sur le lancement sur Xbox One et devrait atteindre les consoles PlayStation à l’avenir.

Top des jeux les plus téléchargés sur mobile

1: Parmi nous (264 millions) 2: Subway Surfers (227 millions) 3: Garena Free Fire (218 millions) 4: PUBG (175 millions) 5: Gardenscapes (171 millions) 6: Roblox (158 millions) 7: Hunter Assasin (155 millions) 8: Tiles Hop (151 millions) 9: Join Clash (149 millions) 10: Brain Test (138 millions) Parmi nous parvient à atteindre la première place des jeux mobiles les plus téléchargés. (Photo: Apptopia) Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.