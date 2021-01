Mis à jour le 02/01/2021 17:20

Parmi nous a été le principal protagoniste de 2020. Sans aucun doute, la pandémie a profité au développeur Innersloth, puisque plus d’un demi-million d’utilisateurs mobiles ont téléchargé cette application et une autre impressionnante l’a fait sur PC.

Bien sûr, la société derrière ce jeu a dû prendre des décisions drastiques pour empêcher la fuite des joueurs. Pour cette raison, ils ont annoncé qu’ils annulaient la suite pour se concentrer sur le nouveau contenu gratuit et payant.

Au cours des derniers mois, nous avons vu comment le jeu a évolué avec de nouveaux outils et des corrections de bogues. À son tour, Among Us a profité du gala The Game Awards 2020 pour partager la bande-annonce de son nouveau contenu.

Grâce à une vidéo amusante, l’arrivée de The AirShip, la plus grande carte développée dans ce jeu, a été officialisée. Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie officielle.

On avait dit à l’origine qu’elle arriverait au début de 2021, mais les joueurs sont déjà impatients de tester cette carte seulement deux jours dans l’année. Rappelons que certains joueurs Nintendo Switch ont déjà pu le tester en raison d’une erreur d’entreprise.

Malheureusement, cette carte ne devrait pas arriver en janvier. En effet, les employés du développeur sont en vacances en ce moment et ils ont encore beaucoup de travail à faire, comme la sortie du jeu sur PS4 et Xbox One.

❄️ joyeuses fêtes ❄️ l’équipe sera en vacances après aujourd’hui et se reposera un peu !! passez un hiver sûr et amusant, même les imposteurs ❤️ 🙂 comme petit cadeau, voici un fond d’écran gratuit pour ordinateur de bureau / mobile – art par @thisishannako tailles complètes: https://t.co/ssKZfw3uIh pic.twitter.com/trEDqa6GbR – Parmi nous ✨ en vacances! (hors ligne maintenant) (@AmongUsGame) 18 décembre 2020

