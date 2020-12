De la rédaction

Journal La Jornada

Samedi 5 décembre 2020, p. a14

Le Covid-19 a posé un défi et ce que nous avions pour 2020, des médailles et des résultats, malheureusement il a été tronqué, mais nous le prenons comme un défi et avec cela nous ferons face à l’année 2021 pour donner au Mexique les résultats qu’il mérite, a déclaré Ana Gabriela. Guevara, directeur général de la Commission nationale de la culture physique et des sports lors de l’inauguration de la troisième édition du Congrès mexicain de médecine du sport qui se tient à León, Guanajuato.

La dirigeante de Conade a souligné que face à la pandémie, qui a modifié l’agenda sportif cette année, elle espère, une fois le calendrier des compétitions pour 2021 rétabli, que les résultats escomptés seront obtenus sur la scène internationale et les processus de qualification pour les Jeux. Jeux olympiques de Tokyo.

En ce sens, l’ancien sprinter, qui a publiquement calculé une récolte de 10 à 12 médailles pour l’épreuve olympique japonaise, a supposé que Conade relèverait ce défi comme une compétition sportive. Relever ce défi comme une manière naturelle de vivre dans le sport: il est toujours contre nous et ce sera toujours contre le monde, donc, cela ne va pas nous arrêter ou prendre du recul.

Accompagné de réalisateurs, de médaillés olympiques et de médecins, le chef de la Conade a félicité l’organisation du Congrès mexicain de médecine du sport qui s’achèvera aujourd’hui, compte tenu de l’alerte sanitaire qui prévaut pour Covid-19 dans le monde.

Il convient de souligner «cet effort que vous faites pour être ici et tous ceux qui le suivent en ligne, pour continuer à s’intéresser à cette question très importante, qui continue d’être un forum et un pôle de développement et de croissance pour tous ceux qui engagé dans cette affaire.

Le Covid-19 est venu découvrir le besoin, plus évident, que la médecine du sport doit être plus proche; nous vivons des processus atypiques et cela nous oblige à avoir une croissance beaucoup plus exigeante dans le sport. Non seulement dans la haute performance, mais aussi dans la question sociale, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Guevara a salué le travail de Raúl Carrillo, chef de la médecine et des sciences appliquées à Conade, tandis qu’Isaac Piña, directeur général de la commission des sports de l’État de Guanajuato, a fait de même avec Felipe Gómez, président de la Fédération mexicaine de médecine de la Sport.