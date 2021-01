Manuel Velasco, sénateur du Parti écologiste vert du Mexique et mari du chanteur Anahi, aurait été testé positif pour le coronavirus (COVID-19). Selon la publication d’un journaliste mexicain, le test a été effectué le week-end dernier.

La nouvelle a été donnée par le journaliste de TV Azteca, Irving Pineda, sur son compte Twitter. Dans le tweet, il a précisé que le politicien présentait des symptômes tels que maux de tête et douleurs corporelles, fièvre et détresse respiratoire, car il était isolé et surveillé.

Le mari du sénateur Manuel Velasco et Anahí tombent malades du Covid-19 et présentent des symptômes tels que; maux de tête et douleurs corporelles, fièvre et détresse respiratoire nécessitant une surveillance étroite. https://t.co/fR9SscVSmA – Irving (@IrvingPineda) 4 janvier 2021

Jusqu’à présent, la chanteuse n’a donné aucune information sur la santé de son mari ou de sa santé après la nouvelle.

L’actrice était présente au concert que RBD a fait pendant les 10 ans du groupe. De plus, Velasco a accompagné sa femme au spectacle virtuel.

“Au premier rang. Toujours ensemble. Merci, mon amour, d’être ici et de toujours croire en moi, même quand j’arrête de le faire, je t’aime! “, A commenté Anahí en elle Instagram.

