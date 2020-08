Cincinnati Vous savez déjà quels huit joueurs et quels huit joueurs se battront pour le titre vendredi prochain. Après de nombreuses surprises et une certaine incertitude pour savoir dans quelle mesure on peut considérer n’importe qui comme favori ou favori, nous nous sommes aventurés à analyser l’état de forme de ceux qui sont arrivés ici et nous avons tenté de prédire le chemin vers la finale. Nous passons brièvement en revue les appariements de quarts de finale Avant de commencer à analyser, d’abord en direct sur YouTube puis en texte, chacun des duels:

Quarts de finale ATP:

Il y a quatre joueurs qui partent avec un certain avantage pour aller en demi-finale, par rang et niveau de tennis: le numéro 1 mondial Novak Djokovic, le Russe Daniil Medvedev, actuel champion, Stefanos Tsitsipas, qui passe de serveur en serveur, et Milos Raonic, Le bourreau d’Andy Murray. Qui a plus d’options pour remporter le titre?

– Novak Djokovic contre Jan-Lennard Struff

– Daniil Medvedev contre Roberto Bautista

– Reilly Opelka contre Stefanos Tsitsipas

– Milos Raonic contre Filip Krajinovic

Quarts de finale WTA:

Déjà sans Serena, Kvitova, Pliskova ou Kenin, seule Naomi Osaka pointe vers une favorite compte tenu de son statut, mais tout semble être construit pour une surprise plus que possible. Le niveau de confiance de Sakkari, une joueuse de tennis à la hausse sur le circuit, qui sait si la résurgence d’un ancien numéro 1 comme Azarenka ou la régularité d’Elise Mertens peut se faire sentir avec la crédibilité de décrocher le titre.

– Ons Jabeur contre Vika Azarenka

– Elise Mertens contre Jessica Pegula

– Naomi Osaka contre Anett Kontaveit

– Johanna Konta contre Maria Sakkari

Nous analysons dans Youtube, bien sûr, tous les couples. Tu es invité!