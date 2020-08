Novak Djokovic a obtenu un bon tirage au sort de l’US Open, alors qu’il cherche à remporter son 18e titre du Grand Chelem. Le Serbe entre dans le tournoi invaincu en 2020 et en tant que grand favori. Il est sur une séquence de 23 victoires consécutives après avoir remporté l’épreuve Cincinnati Masters 1000 (qui s’est tenue sur le site de l’US Open).

Djokovic cherche donc à devenir le premier joueur masculin à remporter un Grand Chelem après avoir remporté un titre de niveau tour la semaine précédente. Le dernier joueur à avoir réussi l’exploit était Patrick Rafter, qui a remporté l’US Open 1998 après avoir remporté le titre de Long Island. Le n ° 1 mondial a disputé la finale de l’US Open à huit reprises, remportant le titre à trois reprises.

Voici un aperçu du chemin probable de Djokovic vers le titre:

Tirage au sort de Novak Djokovic:

Le Serbe ouvre sa campagne à l’US Open lundi soir contre Damir Dzumhur, deux jours seulement après sa victoire finale à Cincinnati contre Milos Raonic. Le Bosniaque a un dossier de 4-15 contre les 10 meilleurs adversaires et fera jouer Djokovic beaucoup de balles. Même un Djokovic fatigué devrait, cependant, avoir beaucoup trop de puissance de feu pour Dzumhur – contre qui il détient un record de 2-0.

Au deuxième tour, le n ° 1 mondial affronterait Kyle Edmund ou Alexander Bublik. Les deux sont dangereux et possèdent de grosses armes, mais Djokovic sera probablement trop fort et solide pour l’un ou l’autre.

Il rencontrerait alors probablement Jan-Lennard Struff (fiche de 3-0) ou Joao Sousa. Le Serbe a démoli Struff à Cincinnati et enregistrerait sûrement une victoire tout aussi confortable dans le meilleur des cinq. Djokovic n’a jamais perdu un set contre Sousa en six rencontres (dont deux à l’US Open), dans ce qui est un affrontement terrible pour le joueur de base portugais.

Au quatrième tour, Novak Djokovic affronterait très probablement John Isner ou Pablo Carreno Busta. Le triple champion mène le face-à-face contre Isner 10-2 et a remporté le seul meilleur des cinq matchs du duo en cinq sets en Coupe Davis 2010. Cela pourrait être un test, mais Djokovic devrait dépasser l’Américain de 35 ans dans le format long. Djokovic battrait presque certainement Carreno Busta (fiche de 3-0) régulièrement sur ces courts rapides.

Le Serbe rencontrerait alors très probablement Denis Shapovalov ou David Goffin. Shapovalov a montré qu’il pouvait troubler Djokovic avec son jeu explosif lors d’une défaite en trois sets en Coupe ATP en janvier, mais traîne le face à face 0-5. Djokovic serait probablement trop stable pour le Canadien dans le meilleur des cinq, dans ce qui serait le premier quart de finale du Chelem de Shapovalov. Il a une fiche de 7-1 contre Goffin, et est juste un peu meilleur que le Belge dans tous les départements. Le compatriote Filip Krajinovic – qui a été impressionnant à Cincinnati – et l’Américain Taylor Fritz sont d’autres adversaires possibles. Il est difficile de voir l’un ou l’autre des joueurs battre Djokovic s’ils arrivent aussi loin.

Stefanos Tsitsipas est l’adversaire attendu de Djokovic en demi-finale. Le Grec est un 2-3 respectable dans la série en tête-à-tête et semble le plus susceptible d’arrêter Djokovic avant la finale. Ce sera leur premier affrontement au meilleur des cinq, et ce pourrait être un concours de qualité serré si les deux hommes conservent suffisamment d’énergie en route. Diego Schwartzman est sans doute le prochain à franchir ce quart-temps, mais il est peu probable que l’Argentin l’emporte contre le n ° 1 mondial sur cette surface. Alexander Zverev et Hubert Hurkacz sont d’autres adversaires potentiels, mais un peu moins probables, en demi-finale.

Enfin, Djokovic affronterait probablement Dominic Thiem, Daniil Medvedev ou Raonic lors du match de championnat. Medvedev est sans doute le plus probable, ayant atteint la finale l’année dernière et venant de bien performer à Cincinnati. Le Russe a remporté deux des six rencontres avec Djokovic, mais n’a pas encore triomphé sur la distance de cinq sets. Cela pourrait être long et physique, comme ce serait probablement le cas si Djokovic affrontait Thiem. La lourde défaite de l’Autrichien à Cincinnati face à Filip Krajinovic a jeté le doute sur ses chances, après qu’il en ait été très imaginé. Si Thiem peut s’adapter aux courts et se frayer un chemin, il pourrait pousser Djokovic à fond comme lors de la finale de l’Open d’Australie en février (H2H est 7-4 contre Djokovic).

Si Raonic peut tenir physiquement et continuer sa forme à Cincinnati, il pourrait peut-être se qualifier pour la finale. Il serait cependant très difficile de le voir dépasser son record de 0-11 contre Djokovic dans le format long après sa douloureuse défaite contre le Serbe en finale de Cincinnati. Berrettini, Rublev et Bautista Agut ont tous également une chance extérieure de passer.

Prédiction: Novak Djokovic battra Daniil Medvedev en finale.

Résumé des tirages possibles:

Premier tour: Dzumhur

Deuxième tour: Edmund / Bublik

Troisième tour: Struff / Sousa

Quatrième tour: Isner / Carreno Busta

Quart de finale: Shapovalov / Goffin / Fritz / Krajinovic

Demi-finale: Tsitsipas / Zverev / Schwartzman / Hurkacz

Finale: Thiem / Medvedev / Berrettini / Rublev / Raonic / Bautista Agut

