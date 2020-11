Afp

Augusta. Abraham Ancer est convaincu que la seule façon de battre Dustin Johnson est avec une performance très spéciale lors du dernier tour d’aujourd’hui qui définit le champion Augusta Masters, où le débutant mexicain combattra la veste verte tant attendue du monde au numéro un mondial. Grand Chelem.

Ancer a été placé hier à la deuxième place derrière l’Américain, qui a joué dans un troisième tour spectaculaire pour s’installer dans une première place confortable avec 200 coups (-16), à quatre d’un groupe composé du trico-lor, le sud-coréen Im Sung-jae – tous deux lors de leur première participation à ce concours – et l’Australien Cameron Smith.

“Si DJ (Johnson) joue très solide comme hier, il sera quasiment impossible de le rattraper”, a reconnu Ancer. La tâche est simple. Nous savons quoi faire, mais ce ne sera pas facile. Il faut quelque chose de très spécial, a ajouté le golfeur de 29 ans.

Dans les deux premiers tours, il a signé 68 et 67 coups (4 et 5 sous le par) et dans le troisième, qui a commencé dans le groupe en première position, il a terminé avec 69 (-3).

Ancer et Smith (67-68-69) ont l’opportunité d’être les premiers à terminer un Masters avec quatre scores inférieurs à 70 coups.

«Ce fut une journée très solide. Je pense que j’ai mieux frappé la balle que les deux premiers jours. Il y a eu quelques putts au 11e, 12e, 13e (trou) que je pensais avoir fait mais ça ne s’est pas fait », a déclaré le numéro 21 mondial.

Je suis très à l’aise ici, alors je vais continuer à faire de même et j’espère que tout le monde entre demain (aujourd’hui), a confié Ancer, cherchant à inaugurer son record sur le circuit PGA et à remporter le premier Grand Chelem pour son pays.

Johnson, 36 ans, a signé samedi une carte de 65 coups et sept sous la normale pour occuper la première place avec un total de 200 coups (-16), ce qui équivaut au meilleur résultat de l’histoire du tournoi après 54 trous. Jordan Spieth depuis 2015.

L’Américain, qui s’est remis du coronavirus le mois dernier, a réalisé le meilleur début de ronde de sa carrière hier, avec quatre sous la normale dans les quatre premiers trous, et a ensuite réalisé des birdies aux 7e, 13e et 15e.

Tiger Woods, champion en titre du tournoi, a joué une longue journée au cours de laquelle il a d’abord dû terminer le deuxième tour, qui était incomplet vendredi par manque de lumière, puis jouer le troisième.

Woods a terminé à la 20e place et avec le meilleur classement, l’Espagnol Jon Rham (2) à la septième place avec le Colombien Sebastián Muñoz, suivi de Rory McIlroy, tandis que le local Bryson DeChambeau, champion de l’Open des États-Unis, a réussi à dépasser à peine le cut in le matin et a ensuite tiré 69 coups au troisième tour après avoir continué avec une gêne, malgré le fait que vendredi il a subi un test pour Covid-19 et qu’il est revenu négatif.