La relation entre Leo Messi et Antoine Griezmann a toujours été dans l’œil de l’ouragan. Il est bien connu que l’Argentin a préféré Neymar lorsque le club a opté pour l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid, ce qui a marqué leur relation depuis le début. Eric Olhats, ancien agent des Français, a durement accusé Messi dans un article du magazine France Football.

«Antoine est arrivé dans un club dans lequel Messi a tout en tête. Il est à la fois empereur et monarque et n’a pas accueilli l’arrivée d’Antoine, son attitude était déplorable et lui faisait du mal. J’ai toujours entendu Griezmann dire qu’il n’avait aucun problème avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur: soit vous êtes avec, soit contre luiDit Olhats.

L’ancien agent du joueur blâme Messi pour l’adaptation compliquée de Griezmann à Barcelone: ​​«Antoine va seulement essayer de résoudre ses problèmes sur le terrain, rien de plus. Vous ne serez jamais en conflit avec personne, ce n’est pas du tout votre truc. Ce n’est pas un manque de personnalité, c’est juste qu’il aime le football et ne veut pas se disputer avec qui que ce soit. La saison dernière, à son arrivée, Messi ne lui a pas parlé ni lui a passé un ballon. Je pense que ça génère un traumatisme pour une adaptation négative», A déclaré Éric Olhats dans France Football.

Peu de gens connaissent à la fois Antoine Griezmann et Éric Olhats, qui était son découvreur et le principal responsable de sa signature pour la Real Sociedad. Malgré ses mots durs envers Messi, estime que Griezmann “ira de l’avant” et finira par triompher au Camp Nou.