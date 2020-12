L’Espagne est à nouveau en retard. Un jour après que toute l’Europe a été entièrement protégée et suspendu tous les vols en provenance du Royaume-Uni, le gouvernement a décidé avec le Portugal d’annuler vols de ce mardi vers la nouvelle souche de coronavirus détecté ce week-end. De cette manière et quelques heures après que l’exécutif a déclaré que ce n’était pas nécessaire, notre pays rejoint les plus de 23 pays européens qui avaient déjà suspendu le transport aérien avec le pays britannique.

De toute évidence, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias et leur gouvernement social-communiste reçoivent des critiques et des reproches sur les réseaux sociaux. L’un de ce qui a explosé et jeté une fléchette sur les responsables de notre pays a été Ander Herrera, Le joueur espagnol du PSG, qui via son compte Instagram a dénoncé que de nombreux pays avaient déjà suspendu leurs vols depuis le Royaume-Uni lorsque 477 avions du pays britannique sont arrivés en Espagne depuis vendredi, où cette souche contagieuse de coronavirus a été confirmée .

Enfin et malgré ce que le gouvernement et Carmen Calvo ont dit il y a quelques heures, la suspension prendra effet ce mardi, sauf pour les citoyens ou résidents espagnols. «À l’issue de la réunion du mécanisme de crise de l’Union européenne, qui a analysé ce lundi les effets de la nouvelle souche de coronavirus détectée au Royaume-Uni et appelé à éviter les déplacements non essentiels, le gouvernement a décidé suspendre à partir de demain l’entrée sur le territoire espagnol de citoyens du Royaume-Uni, sauf les ressortissants espagnols ou résidents en Espagne. La mesure a été prise après que la nécessité de prendre des mesures coordonnées, comme demandé hier par l’Espagne, a été révélée à Bruxelles », déclare Moncloa.

En revanche, le gouvernement du Royaume-Uni a confirmé ce lundi que des cas de la nouvelle souche la plus contagieuse ont été détectés à Gibraltar, selon l’agence .. La souche pourrait être jusqu’à 70% plus contagieuse, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est en “contact étroit” avec les autorités britanniques pour partager des informations ce week-end.