La légende de l’UFC, Anderson Silva, prendra sa retraite après son combat contre Uriah Hall à Halloween, a confirmé le président de l’UFC, Dana White.

Silva a 45 ans et est le combattant le plus âgé de la liste de l’UFC. Le 31 octobre, il revient dans l’Octogone une dernière fois lorsqu’il affronte Hall dans une bataille entre deux attaquants incroyables. Pour Silva, le combat contre Hall marquera la dernière fois qu’il fera la marche vers l’Octogone. Le champion de longue date des poids moyens de l’UFC est l’un des plus grands combattants de tous les temps, mais ces dernières années, il a vraiment lutté, perdant quatre de ses cinq derniers combats.

S’adressant aux journalistes après l’édition de mardi de la série Contender de Dana White, White a été invité à confirmer si Silva contre Hall serait le combat final pour « The Spider », ce qu’il a fait.

« Oui, ce sera son dernier combat », a déclaré White. « Ouais, c’est son dernier combat. »

Silva a encore deux combats sur son contrat UFC, mais si ce que dit White est correct, alors il renoncera au combat final sur son accord et se retirera carrément après son combat contre Hall. Bien que Silva soit l’un des plus grands à le faire, à ce stade de sa carrière, son âge et l’usure de son corps s’additionnent. Lors de sa dernière apparition à l’UFC 237, Silva s’est blessé à la jambe et a perdu via TKO contre Jared Cannonier. Il a également subi une jambe cassée brutale à Chris Weidman en 2013.

À 45 ans, il semble que le temps du père ait finalement rattrapé «The Spider». Avec 17 victoires à l’UFC, y compris sa séquence record de 16 victoires consécutives, Silva est un verrou pour le Temple de la renommée de l’UFC quand tout est dit et fait. Mais avant de les raccrocher, voyons s’il peut vaincre Hall dans le combat final de son incroyable carrière à l’UFC. Quelle façon de sortir ce serait.

