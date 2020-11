L’Espagne a déjà un représentant pour le prochain concours international de Miss Univers. Il s’agit d’Andrea Martínez, une influenceuse de 27 ans de León qui a remporté la couronne parmi les 17 candidats qui ont opté pour elle lors du gala organisé le week-end dernier à Tenerife.

Une jeune femme qui est maintenant dans un nuage et qui il y a sûrement des années ne s’attendait pas à ce moment. Et est-ce qu’Andrea Martínez était une basketteuse dans son adolescence, et sa projection était importante. En fait, ses bonnes performances lui ont valu un appel dans le sélection de Castilla y León et a été présélectionné pour les moins de 15 ans avec l’équipe espagnole.

«24 heures plus tard, je ne crois toujours pas que cela se soit produit. Je suis MISS UNIVERSE ESPAGNE. Merci de me faire confiance et de me soutenir. Il est temps de commencer à travailler très dur pour que l’Espagne soit aussi élevée qu’elle le mérite. MERCI, MERCI et MERCI », a écrit la mannequin dans un post Instagram dans lequel elle célébrait sa couronne.

Quelques heures plus tard, il a ajouté ceci: «Merci beaucoup pour tout le soutien et l’affection que je reçois. Comme je l’ai dit, je veux vraiment apprendre, m’améliorer, écouter, répéter et pouvoir défendre mon pays avec détermination, élégance et sans jamais manquer d’attitude. C’est une grande fierté de pouvoir représenter l’Espagne à Miss Univers. Je ne peux pas me sentir plus chanceux! Merci à tous”.

Ce que beaucoup ignoraient peut-être, c’est qu’Andrea Martínez est passionné par le monde du sport, en particulier le basket-ball. À l’école Leonés, il a posé ses premiers paniers et est devenu une promesse du basket espagnol avec ses 1,80 mètres de haut, ce qui lui a également servi dans le monde de la mode, où il grandit maintenant à pas de géant.