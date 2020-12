Mis à jour le 17/12/2020 à 11:43

L’ex-star du FC Barcelone Andres Iniesta Il a parlé de l’avenir de sa brillante carrière, après avoir subi une grave blessure à la cuisse qui le forcera à être absent pendant quatre mois. Le milieu de terrain de 36 ans a déclaré qu’il prévoyait de revenir avec son équipe, les Japonais Vissel Kobe, la saison prochaine après avoir subi une opération à Barcelone pour une rupture de tendon.

Iniesta a été blessé lors des éliminatoires de la Ligue des champions asiatique, aidant Vissel à atteindre les demi-finales.

“L’opération a été un succès et je me sens très bien“, A déclaré Iniesta dans un communiqué publié sur son compte Twitter, avec une photo de lui avec son pouce levé dans son lit d’hôpital.

“Mon objectif est de pouvoir revenir le plus rapidement possible pour profiter de ce que j’aime le plus. Donc toute mon énergie est déjà investie dans la reprise et le travail à venir », a-t-il ajouté.

Le footballeur vétéran a été blessé et a été remplacé en huitièmes de finale de victoire contre le Shanghai SIPG à Doha, dans lequel il a marqué un but.

En quarts de finale, il a fait une brève apparition contre Suwon Bluewings, entrant à la 113e minute et marquant le premier penalty de Vissel dans une fusillade que l’équipe japonaise a remportée 7-6.

Immédiatement après avoir pris son penalty, Iniesta a mis sa main sur sa cuisse et grimaça et ne figurait plus en demi-finale contre Ulsan Hyundai que Vissel a perdu 2-1.

Iniesta a rejoint Vissel Kobe en 2018 après 442 matchs pour Barcelone, où il était un joueur clé au centre de l’équipe de Culé. Le manchego a remporté 4 ‘Champions’ et 9 ligues avec le Barça et a marqué le but qui a donné à l’Espagne la Coupe du monde en 2010. .

