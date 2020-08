Le septuple champion de Cincinnati Roger Federer n’a pas réussi à atteindre le quart de finale de l’une de ses épreuves préférées l’année dernière pour la première fois depuis 2008, s’inclinant face à un qualifié Andrey Rublev 6-3, 6-4 en 61 minutes! Un ancien junior no.

1 et l’un des plus grands talents de la nouvelle génération, Rublev a subi une grave blessure au dos au printemps 2018, restant à l’écart du court pendant quelques mois et perdant son élan et ses positions de classement, devant tout recommencer en 2019 et faire plus qu’un bon travail.

Le jeune Russe s’est qualifié pour le premier quart de finale du Masters 1000, devançant les Suisses dans presque tous les départements pour contrôler le tableau de bord et remporter une meilleure victoire en carrière qui lui a donné un énorme coup de pouce. Perdant 15 points en dix matchs de service, Rublev a repoussé deux points de rupture sur trois et volé 40% des points de retour pour trois pauses qui l’ont porté rapidement au sommet.

Tirant 17 vainqueurs et six fautes directes, Andrey a bien apprivoisé ses tirs pour laisser Roger derrière malgré 20 vainqueurs et 19 erreurs d’un ancien champion. Le Suisse n’a jamais trouvé le rythme au retour ou sur son revers, manquant une autre chance de soulever le premier trophée de Cincinnati depuis 2015.

En remportant un coup audacieux après l’autre, Rublev a pris les commandes dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups, devançant Roger 43-34, ce qui n’est jamais facile. Le Russe avait également une avance de 16-10 dans les échanges les plus prolongés, scellant l’accord avec style et progressant dans les huit derniers.

Andrey a cassé à 15 dans le deuxième match après un revers lâche de Federer, donnant un service dans le match suivant lorsque son coup droit a atterri longtemps.

L’année dernière, Andrey Rublev a battu Roger Federer en deux sets rapides à Cincinnati.

Déterminé à donner le meilleur de lui-même, Rublev a tiré un vainqueur du coup droit pour assurer une pause et ouvrir une avance de 3-1.

Un gagnant du service a poussé le jeune 5-2 vers le haut, clôturant le premier match avec trois gagnants dans le neuvième match pour un 6-3 après 28 minutes. Federer n’a jamais trouvé le rythme souhaité dans les matchs retour, ne prenant que quatre points dans les matchs d’Andrey dans le deuxième set pour s’éloigner des chances de pause et jouer sous pression.

Le Suisse a ramené le cinquième match à la maison avec un vainqueur du service avant qu’Andrey ne le batte à 3-3 grâce à un retour profond, forgeant l’avantage et faisant un pas énorme vers la ligne d’arrivée. Rublev a confirmé la pause avec une prise à 15, servant pour le triomphe à 5-4.

Ne montrant aucun signe de nervosité, Andrey a tenu à 15 ans après avoir forcé une erreur de Roger à devenir le vainqueur et à conclure l’une de ses plus belles performances sur le Tour.