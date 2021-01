Dpa et .

Journal La Jornada

Vendredi 15 janvier 2021

Londres. Le Britannique Andy Murray, ancien numéro un mondial du tennis, a été testé positif au coronavirus et a chuté pour l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de la saison qui débutera le 8 février à Melbourne.

Andy a été testé positif au Covid-19 et est isolé à la maison. Malheureusement, cela signifie qu’il ne pourra pas embarquer sur les vols charters officiels de l’Open d’Australie ni se conformer à la quarantaine avec le reste des joueurs, a regretté l’organisation du tournoi dans un communiqué.

Murray est autonome et en bonne santé. Âgé de 33 ans et actuellement 123 dans le monde, le joueur a reçu une invitation au tableau principal du premier Grand Chelem de l’année à Melbourne et attend toujours de participer.

Cependant, le tournoi l’a exclu, car les joueurs et les arbitres devront arriver en Australie pendant une fenêtre de 36 heures à partir d’hier jeudi et purger un isolement obligatoire de 14 jours.

Les joueurs, qui pourront passer cinq heures hors de leur chambre pendant la quarantaine pour s’entraîner, auront des matchs d’échauffement à Melbourne Park à partir du 31 janvier, avant le début de l’Open d’Australie le 8 février.

Murray, triple champion du Grand Chelem, avait décidé de ne pas disputer le Delray Beach Open, qui avait ouvert la saison en Floride plus tôt ce mois-ci, pour réduire le risque de contagion.

Le joueur de tennis écossais a subi une opération à la hanche début 2019, mais est revenu pour remporter le titre à Anvers neuf mois plus tard.

Leclerc teste positif en F1

En revanche, le Monégasque Charles Leclerc, pilote Ferrari, a été testé positif au Covid-19, avec des symptômes bénins, et est devenu le cinquième pilote sur la grille de Formule 1 infecté ces derniers mois, après le Mexicain Sergio Pérez, le Le Canadien Lance Stroll et les Britanniques Lewis Hamilton et Lando Norris. Ce dernier est également actuellement isolé, à Dubaï, en raison de sa récente contagion.