Les hispaniques ont été imposés avec un certain confort Tunisie 36-30 et avancez vers le tour principal avec cinq points et continuez à regagner de la confiance et de bons sentiments pour le prochain tour du Coupe du monde Egypte 2021. Ange Fernandez a mené l’attaque de Espagne et Gonzalo Pérez de Vargas a signé une autre brillante performance défendant le but de l’équipe qu’il dirige Jordi Ribera.

Le troisième jour de la première phase de cette Coupe du monde Egypte 2021 et Les hispaniques ils jouaient leur passe pour le tour principal. Seule une débâcle pourrait laisser le Jordi Ribera sans la phase suivante, il était donc encore plus important de remporter la victoire pour accéder au tour avec de meilleurs chiffres et aussi des sensations après les deux premiers matchs, où l’Espagne a fait match nul contre le Brésil et a battu la Pologne, avec beaucoup de souffrance.

Devant se trouvait la Tunisie, une équipe qui n’a jamais pu battre Les hispaniques en match officiel. Même ainsi, il fallait travailler pour remporter la victoire et s’améliorer devant le but. Aujourd’hui c’était à son tour de revenir au but Gonzalo Pérez de Vargas et il a fait de la magie à nouveau en défendant les trois couleurs tout au long du jeu, étant la clé de la victoire de Espagne lors de cette troisième réunion. L’équipe tunisienne a mis le ballon en mouvement et lors de leur première tentative, le gardien espagnol était déjà là pour leur refuser le but.

Ruben Marchán il a ouvert le casier et à partir de là, l’égalité sur le tableau d’affichage a régné pendant presque toute la première mi-temps. Darmoul a mené les Tunisiens au combat, tandis que le chef Les hispaniques était Angel Fernandez. L’ailier de Kielce allait bien du flanc gauche et frappait constamment l’adversaire sous forme de buts. À l’arrière, Gonzalo Pérez de Vargas Il a donné très peu d’options à l’adversaire, atteignant une efficacité de 50% en termes d’arrêts.

Ángel Fernández, en mode tueur

À dix minutes, il a été atteint avec 7-6 et à vingt avec un 12-10 favorable à Les hispaniques. La différence aurait pu être plus grande s’il n’y avait pas eu l’un des grands maux qui sévit Espagne dans cette Coupe du monde Egypte 2021: échecs à partir de six mètres. Les de Jordi Ribera Ils ont raté des contre-attaques et des tirs nets et s’ils avaient eu plus de succès, s’ajoutaient à l’affichage sous des bâtons de Gonzalo Pérez de Vargas la distance sur l’électronique aurait été plus grande.

Maqueda, Aleix Gómez ou Dani Dujshebaev, avec un grand but franchissant le mur tunisien, ils ont également rejoint un groupe de buteurs qui avait un leader clair: Ange Fernandez. La fin du Kielce n’en a pas épargné un seul et a été l’un des grands architectes de Les hispaniques Ils iront se reposer avec, encore une fois, une différence de trois dans la lumière (17-14). Une première mi-temps à laquelle ils sont arrivés avec deux joueurs de moins en raison d’exclusions de Viran Morros et Aitor Ariño. Seulement deux minutes pour les Espagnols, mais cela contrastait avec la permissivité que les arbitres avaient donnée à l’équipe rivale, en particulier Ben Abdallah.

Au cours du deuxième acte Les hispaniques ils ont continué à dominer. En défense, ils allaient bien lorsqu’ils ont attendu dans les six mètres, ce qui a amené la Tunisie à manquer d’idées sur la façon de pénétrer le mur espagnol. En attaque, Ange Fernandez a continué dans sa ligne, mais le Adriá Figueras ou Ferrán Solé, entre autres, ils ne voulaient pas manquer leur rendez-vous avec le but. Le loyer a augmenté quand Espagne Il n’a pas perdu à jouer avec la supériorité numérique et à marquer aussi facilement que de tirer au but sans gardien de but dans le but rival après des erreurs ou des buts du rival.

Pérez de Vargas, colossal

Mais comme d’habitude dans cette Coupe du monde, la Tunisie a réduit ce revenu de cinq buts à deux, se mettant 25-23 et profitant de la ruée inutile que ceux de Jordi Ribera. Une erreur flagrante de Zaied a été exploitée par Gideon Guardiola pour retrouver la tranquillité d’esprit après l’autre autant de qui sinon quoi Ange Fernandez. 27-23 victoires Les hispaniques et il restait un quart d’heure avant que le klaxon ne retentisse.

Gonzalo Pérez de Vargas arrêté et Raúl Entrerríos, le capitaine de cette génération dorée de Les hispaniques, a fini de récupérer ce revenu de cinq buts. Il était déjà difficile pour les Tunisiens de reprendre le jeu et la victoire décidait déjà de Les hispaniques. Avec neuf minutes d’avance, l’Espagne battait déjà 32-25 et dominait avec une grande clarté, également grâce à la puissance physique de Dani Dujshebaev, qui a brillé dans la dernière ligne droite aux côtés du gardien espagnol, qui a continué en feu avant la fin du match avec un 36-30 favorable à Jordi Ribera.