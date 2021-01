– Avez-vous réalisé ce que vous aviez prévu de faire lorsque vous êtes devenu président?

–Lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé deux situations très complexes. Il y avait un mauvais climat dans la fédération, une confrontation au sein des groupes qui découlait d’une gestion qui n’avait pas été très adéquate et avait généré des querelles. De plus, il y avait une dette importante, supérieure à 14 000 euros. Les deux choses devaient être récupérées et en ce sens je suis très satisfait. On va céder la fédération à l’équipe suivante avec un surplus, il n’y a plus de dettes avec la fédération ou les fournisseurs. Le reste des objectifs, qui était de parvenir à une fédération avec une base plus puissante, une meilleure structure … tout ce que je voulais n’a pas été réalisé. C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne vais pas me présenter, quelqu’un que je sais peut améliorer ces choses arrive.

– Quel est selon vous le principal sujet en suspens du triathlon?

– La fédération a besoin de croissance sur la base, c’est un sport où nous avons de plus en plus de licences vétérans. Vous devez ouvrir des écoles et travailler avec les enfants. Je pense que cela peut être un sport très attractif pour eux, mais nous n’avons pas pu y consacrer un investissement, nous l’avons dédié à la reprise de la fédération. C’est le grand must.

-Si difficile?

–Il est compliqué par l’idiosyncrasie du triathlon, formé par des groupes d’amis dans de nombreux cas. Il est vrai que l’Oviedo Triathlon fonctionne très bien, par exemple, mais il faut s’implanter à Gijón et Avilés. Et j’en profite pour donner un coup de poing aux institutions, car pour ce faire, il faut de l’aide, et dans certains cas, on s’est rendu compte que le gâteau du sport était déjà distribué. Par exemple, le triathlon nécessite un entraînement en piscine, et on nous dit «si je vous laisse les heures de piscine, je dois les retirer à quelqu’un». Cela arrive aussi avec certains clubs puissants qui sont un grand nombre de triathlètes, mais qui nous considèrent comme une compétition parce qu’ils craignent que nous leur enlèverons des athlètes.

– Quelle est la situation du triathlon au milieu de la pandémie?

–Il y a une chose qui joue en notre faveur, c’est que les gens sont fous de rivaliser. Avec toutes les limitations, nous avons organisé un championnat dans les Asturies en octobre et il y a eu une bonne réponse, qui se poursuivra lorsque les autorités auront fixé des critères clairs pour s’entraîner et concourir selon des protocoles et avec des restrictions, lorsque les conseils municipaux sentiront qu’ils peuvent des tests. De plus, dans cette situation, les gens ont également vu la valeur de la licence fédérative. Il est vrai qu’il porte une assurance, mais jusqu’à ce que vous ayez un accident vous ne voyez pas son utilité, les athlètes ont pris le permis de jour pour concourir. Mais quand ils ont vu qu’une licence permet de pouvoir s’entraîner et même déménager de la municipalité pour participer à une activité sportive … il y avait une crainte générale d’une baisse brutale des licences, et cela n’a pas été le cas, une chose a été compensée par le autre.

– Je comprends que vous n’aimez pas la gestion du sport que la Principauté a faite dans l’urgence sanitaire.

–La Principauté n’évalue toujours pas le risque dans le sport avec les outils spécifiques qui existent pour cela, comme elle le fait ailleurs. En fin de compte, il faut marcher avec des papiers et tout est entre les mains du gardien qui effectue le contrôle. Mais l’athlète manque les horreurs en compétition, toujours avec des mesures claires, aussi difficiles soient-elles.

– Comment va le soulagement?

– Nous avons une assemblée jeudi, et nous négocions pour la rendre virtuelle, car au final une quarantaine de personnes y participent. Ce sera un montage très simple, puisqu’il n’y a qu’un seul candidat, Antonio Virgili. Compte tenu de la date limite pour les plaintes, j’estime qu’il y aura un nouveau président avant la fin du mois. Dans tous les cas, nous essayons de faire avancer le transfert des pouvoirs pour démarrer les licences et ainsi de suite. Cette année il y a beaucoup d’incertitude car on ne sait pas quelles compétitions peuvent être organisées, mais nous avons fait les devoirs et les prévus sont notifiés à la DGT et discutés avec les municipalités.

– Quel sentiment avez-vous? Souhaitez-vous répéter une telle aventure?

– Je suis avant tout reconnaissant pour le travail de mon équipe, en particulier Nacho Díaz, en tant que directeur technique; Iván Marcos, en tant que responsable des compétitions; Ramón Santurio, chef des officiers, et Iciar Suárez. Et, bien sûr, à tous les membres du conseil d’administration. Je n’avais jamais pensé à me présenter à la fédération de triathlon, mais des amis m’ont dérangé. Je ne vous dis pas qu’ils ne peuvent pas m’attacher à un autre.

– Les Asturies peignent-elles quelque chose dans ce sport en expansion?

–Les taux de croissance des licences au cours des quatre dernières années sont de 30 pour cent par an, même s’il est vrai que dans les Asturies, il est beaucoup plus faible. Mais il grandit aussi et peut générer des athlètes d’élite, comme Paula Herrero. Cette année, les équipes asturiennes ont obtenu des résultats importants. Et les Asturies ont eu la chance d’avoir quelqu’un comme Jorge García, l’un des papes internationaux du triathlon, l’un des grands responsables de ce sport qui continue d’évoluer.