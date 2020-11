le Sportif, avec les jeunes “ petits ” qui ont écrasé le Betis le jour dernier, a fait match nul 1-1 lors de sa visite à Getafe, qui a démoli le mur construit dans la deuxième partie par l’équipe basque avec un peu de Ángel Rodríguez cela a empêché un nouveau succès du nouveau pari d’Asier Garitano.

L’entraîneur de l’Athletic a opté pour la formule qui lui a donné de si bons retours la journée dernière, quand il a gagné 4-0 avec un changement de génération avec l’apparition dans les onze de noms tels que Asier Villalibre, Unai Vencedor ou Mikel Vesga et la disparition de Raúl et Dani Garcia.

Il a de nouveau parié sur exactement les mêmes onze et L’Athletic est revenu pour performer à un niveau élevé. Surtout en première période, au cours de laquelle Vencedor et Villalibre ont donné une bonne exposition sur la façon de jouer le Getafe toujours inconfortable.

Le premier, il est devenu propriétaire et seigneur du centre du terrain avec une mauvaise tenue de joueur de 20 ans. Son calme au moment de mettre le ballon sous la pression des joueurs de Bordalás a été déterminant pour obtenir des revenus dans les 45 premières minutes. Toujours avec discrétion, il se connectait très bien avec la ligne suivante et était aussi un bon balai qui balayait chaque tentative de la boîte bleue.

Et deuxièmement, Villalibre, dont le surnom est très bien inventé. ‘El Búfalo’ n’a jamais été découragé malgré le fait d’avoir devant lui des hommes expérimentés et forts comme l’Uruguayen Damián Suárez ou le Togolais Djené Dakonam. Il était uniquement chargé de fixer la défense de Getafe, qui a rapidement souffert dans leur chair du succès du fort attaquant de l’Athletic.

A neuf minutes, jumelé à l’Uruguayen Mauro Arambarri dans un corner, il surpassait largement sa paire à la sortie d’un corner et prenait la tête avec force un ballon qui a touché Ángel Rodríguez et qui s’est retrouvé dans le filet du but défendu par David Soria. Le 0-1 a été un coup dur pour Getafe, qui joue toujours moins bien derrière sur le tableau de bord.

L’équipe Bordalás n’a pas fonctionné. Il semble qu’il manque deux joueurs plus créatifs que combatifs. C’est peut-être l’une des lacunes de votre personnel. Lorsqu’il est bloqué en jeu direct, il est incapable de faire plus de quatre coups sûrs d’affilée. Et, quand il prend du retard dans le jeu, avec le rival accroupi derrière, il devient plus petit.

Pourtant, il a réussi à avoir une chance. Le Colombien Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández l’avait, qui a ramassé un ballon de David Timor pour se placer devant Unai Simón. Un peu talonné, son tir a rencontré le gardien de but de l’Athletic. Il n’y avait pas beaucoup plus de nouvelles de Getafe, qui avant la pause a été sauvée de la seconde, dans les bottes de Vesga avec un tir de l’extérieur de la zone que Soria a arrêté.

Après la pause, Bordalás a éliminé Timor et a éliminé l’Uruguayen Erick Cabaco. Il a placé le Togolais Djené Dakonam au milieu de terrain et instantanément il a trouvé la meilleure chance pour son équipe avec un tir au poteau par Arambarri de l’extérieur de la zone. Getafe n’aurait plus aucune chance avant la minute 76. À ce moment-là, frapper un mur de granit.

Le trou a été trouvé par Angel, qui a égalisé avec un tir serré de l’extérieur de la zone. L’attaquant de Getafe, efficace comme presque toujours, avait raison lorsque le match semblait se diriger vers la défaite de son équipe. Il n’y avait pas grand-chose d’autre, l’affrontement est passé par les mêmes chemins, sans aucune chance, et la répartition des points est restée bloquée au centre de la table.

1 – Getafe: Soria; Damián (Nyom, décédé 85), Djené, Chema, Olivera; Jaime Mata (Portillo, m. 75), Arambarri, Timor (Cabaco, m. 46), Cucurella; “Cucho” Hernández (Enes Ünal, m. 85) et Ángel.

1 – Athlétique: Unai Simon; Capa (De Marcos, m. 79), Yeray, Iñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m. 49); Victor, Vesga; Williams (Sancet, m. 72), Muniain (Raúl García, m. 72), Berenguer (Morcillo, m. 79); et Villalibre.

Buts: 0-1, m. 9: Villalibre; 1-1, m. 76: Ange.

Arbitre: Melero López. Il a montré du carton jaune à Capa (m. 14), Vesga (m. 48) et Morcillo (m. 88) d’Athletic, ainsi qu’à “Cucho” Hernández (m. 62), Cabaco (m. 71) et Bordalás (m. 86) par Getafe.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de LaLiga Santander joué à huis clos au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.