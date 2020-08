Ce sera un mardi chargé pour les Angels de Los Angeles et les Astros de Houston, en raison d’une précaution météorologique qui a incité les équipes à programmer un double titre.

Parce que la tempête tropicale Laura a le potentiel de se transformer en ouragan lorsqu’il est prévu de toucher terre sur la côte du Golfe, soit tard mercredi soir ou tôt jeudi matin, la Major League Baseball a choisi de faire jouer les équipes deux matchs de sept manches mardi. Il n’y a plus de match prévu jeudi à Houston.

De plus, le concours du mercredi, qui est maintenant la finale de la série de quatre matchs, a été déplacé de la nuit au jour.

La superstar des anges Mike Trout n’a eu aucun problème avec le changement.

«Je n’aime pas les turbulences», a déclaré Trout à propos du potentiel de rentrer chez lui par temps nuageux et venteux. “Vous pouvez demander à n’importe lequel de mes coéquipiers là-bas. J’ai dit à (Justin Upton) que si nous jouons mercredi et qu’il y a un ouragan proche, nous roulons six heures vers l’ouest et ensuite nous volons quelque part. Je ne décolle pas. dans un ouragan, je vais vous le dire. “

Trout, un mordu de la météo réputé, aurait échangé des textes avec Jim Cantore de Weather Channel avant la tempête.

Il est peu probable que Trout doive modifier ses projets de voyage, les Angels devant rentrer chez eux tôt mercredi soir. Après une nouvelle journée de repos jeudi, les Angels ouvriront vendredi une série de quatre matchs contre les Mariners de Seattle à Anaheim, en Californie.

Les Astros attendront la tempête à la maison. Tant que les projets de voyage des Oakland Athletics ne seront pas interrompus en venant d’Arlington, au Texas, les deux clubs de la Ligue américaine de l’Ouest ouvriront vendredi une série de trois matchs à Houston.

Les Astros entrent mardi sur une victoire de 11-4 dans le match d’ouverture de la série lundi. Le voltigeur de Houston, George Springer, a été touché au coude droit par une balle rapide de 95 mi / h et a quitté le match en sixième manche. Les rayons X étaient négatifs.

Chaque équipe obtiendra un 29e joueur sur la liste active pour le double.

Les Angels devraient avoir le gaucher Jose Suarez (0-1, 33,75 mpm) dans le premier match mardi, tandis que Julio Teheran (0-2, 10,38) est prévu pour le deuxième match.

Les débuts de Suarez en 2020 jeudi contre les Giants de San Francisco ont été médiocres. Il a abandonné cinq points sur cinq coups sûrs en 1 1/3 de manche. Il a disputé quatre matches (trois départs) contre les Astros la saison dernière, sa plus grande sortie contre une seule équipe. Il était de 0-1 avec une MPM de 4,80 en 15 manches contre Houston.

Téhéran n’a jamais affronté les Astros en 10 saisons, neuf en Ligue nationale et 233 apparitions (229 départs).

Les Astros devraient débuter la recrue droitier Cristian Javier (2-1, 3,55 MPM) dans le match d’ouverture, tandis que l’enclos des releveurs devrait couvrir le deuxième match.

Javier fera son sixième départ de la saison. Il n’a pas affronté les Angels et vient de prendre un départ de 3 2/3 contre les Rockies du Colorado jeudi lorsqu’il a abandonné trois points sur sept coups sûrs avec deux buts et cinq retraits au bâton.

Les Astros (16-13) atteindront le milieu de la saison après le premier match de mardi. Cela met davantage l’accent sur la patrie contre les Angels, les A et les Texas Rangers.

“C’est gros”, a déclaré lundi le manager d’Astros, Dusty Baker. “Vous regardez le calendrier et voyez que parfois les matchs sont plus grands que d’autres. C’est certainement l’un des plus grands (homestands).”

Les Angels (9-21) ont atteint le milieu de leur saison lundi.

– Médias au niveau du champ