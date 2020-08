Jo Adell sera dans la formation de départ des Angels de Los Angeles lundi après-midi contre les Mariners de Seattle à Anaheim, en Californie, et prendra sa place dans le champ droit, ce que les Angels espèrent être le sien pour les années à venir.

Adell n’était pas sur la liste des ligues majeures pour commencer la saison. Mais après le lent départ de Justin Upton, les Angels ont décidé d’appeler le joueur de 21 ans le 4 août et lui ont remis le poste dans le champ droit.

Adell a commencé 19 des 25 matchs des Angels depuis qu’il a rejoint le club, mais ses premières semaines ont été tout sauf fluides. Il a lutté offensivement, ne frappant que 0,175 sans circuit, un seul RBI et 28 retraits au bâton en 63 au bâton en 17 matchs.

Il a également été un travail en cours sur le plan défensif et a eu un moment embarrassant quand une balle est tombée de son gant et est passée par-dessus la clôture pour une erreur de quatre buts au Texas.

Adell, cependant, a peut-être eu sa performance décisive samedi contre les Mariners, frappant les deux premiers circuits de sa carrière dans les ligues majeures. C’était quelque chose que les anges avaient attendu patiemment, et quelque chose qu’Adell avait dit qu’il pensait finirait par arriver. Quel que soit le niveau, Adell a été un démarreur lent chaque saison professionnelle.

“Pour moi, c’est l’exposition, c’est l’éducation”, a déclaré Adell. «Ma mère avait l’habitude de dire ça tout le temps. Plus vous voyez ces lanceurs et ce qu’ils essaient de faire, plus vous êtes capable de faire les ajustements et de performer à un niveau supérieur. Je pense que c’est gentil. de ce qui devait arriver pour que je réussisse. “

Adell, cependant, a suivi son grand jour samedi en obtenant une fiche de 0 en 4 avec deux retraits au bâton lors de la défaite 2-1 de dimanche contre les Mariners, de sorte que ses douleurs de croissance ne sont pas terminées.

“Il devient un peu plus à l’aise ici”, a déclaré le manager des Angels Joe Maddon. “Et comme il le fait, vous allez voir ce que tout le monde a vu quand il a été repêché ou jouait dans les ligues mineures. Parfois, ce n’est pas facile.”

Adell et ses coéquipiers des Angels lundi affronteront le gaucher des Mariners Marco Gonzales (3-2, 3,63 MPM), qui a bien lancé contre eux cette saison – il est 2-0 avec une MPM de 2,03 en deux départs contre Los Angeles.

Adell n’était pas encore à la hauteur des Angels lors du premier match (30 juillet), mais lors du deuxième match (5 août), Gonzales a éliminé Adell deux fois en deux battements.

Gonzales n’a que 28 ans, mais il est devenu le mentor de nombreux jeunes joueurs des Mariners, en particulier leurs jeunes lanceurs. Le meilleur match de Gonzales de la saison a eu lieu le 18 août lorsque, malgré une décision non prise, il a tenu les Dodgers de Los Angeles à un point et cinq coups sûrs en sept manches, en retirant neuf et n’en marchant aucun.

«Arrêter une équipe comme celle-là en dit long», a déclaré le gérant des Mariners, Scott Servais. “Je pense qu’en regardant le match, je ne pense pas que vous puissiez mieux le rédiger en ce qui concerne ce que vous recherchez de jeunes lanceurs à imiter que ce que fait Marco Gonzales. Sa préparation, son exécution, sa compétitivité , Je ne peux pas en dire assez sur le travail qu’il a fait et continue de faire. “

Les Anges iront avec Jaime Barria (0-0, 2.89 ERA), qui a construit son bras pour arriver à son premier début de saison après 9 1/3 de manches jusqu’à présent en deux apparitions.

Le joueur de champ intérieur des anges David Fletcher est discutable pour le match de lundi après avoir roulé la cheville gauche en courant sur un terrain intérieur dimanche en troisième manche. Fletcher est d’abord resté dans le jeu avant d’être retiré pour commencer le cinquième. Il avait joué toutes les manches de chaque match pour les Angels cette saison avant dimanche.

– Médias au niveau du champ