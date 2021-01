MLB Sánchez sort une MPM de 6,62 en 53 manches lancées en 2020 | Duane Burleson / .

On a dit qu’Anibal Sanchez et Julio Teheran avaient lancé “librement et facilement” et tous deux semblaient être en grande forme lors de la double vitrine aujourd’hui à Miami. Voiles respectables 87-91 pour la mi-saison. Sanchez a flashé son grand changement breveté et Téhéran a semblé amélioré avec “une nouvelle fente de bras”.

