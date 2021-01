Aujourd’hui samedi, le grand derby romain se joue entre le Latium et Rome au stade olympique. Six points séparent les deux du tableau pour le moment et les «biancocelesti» veulent se rapprocher de leur plus grand rival, qui est troisième. Un duel du Une série qui est l’un des plus attractifs de la saison et sans aucun doute et qui attirera l’attention des “ tifosi ” des deux équipes, y compris parmi eux le célèbre L’actrice italo-finlandaise Anna Falchi.

A 48 ans, l’influenceuse est à nouveau protagoniste des réseaux et des médias pour sa dernière promesse. L’interprète bien connu célébrait à la fois un Triomphe de la Lazio dans le derby contre la Roma qui promet de se déshabiller et d’enlever tous ses vêtements pour ne poser qu’avec le masque de son équipe et ainsi révolutionner les réseaux sociaux, là où c’est une vraie revendication. Que suis-je prêt à faire si la Lazio remporte le derby? Portez seulement un masque et couvrez-moi avec », a déclaré Falchi.

“Espérons que la Lazio puisse gagner, ce ne sera pas facile. On commence sur un pied d’égalité, on va manquer [Joaquín] Correa, mais Felipe Caicedo me convainc beaucoup. Nous sommes en retard au classement, nous voulons la troisième victoire d’affilée », a ajouté l’actrice, qui se révèle très au courant de l’actualité de la Lazio.

Anna Falchi est une influenceuse qui à 48 ans Elle continue de se vanter d’une figure spectaculaire sur Instagram et ses près d’un demi-million d’abonnés la remercient, en particulier les fans de la Lazio lorsque l’équipe “ biancoceleste ” gagne et qu’elle enlève ses vêtements et que la température monte. Maintenant, il promet de le refaire et pleinement s’il remporte le derby romain ce soir.