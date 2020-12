Robert Lewandowski vous avez de la chance après avoir remporté le prix ‘Le meilleur’ ne surpassant ni plus ni moins que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. L’attaquant polonais est ainsi récompensé pour sa belle saison avec le Bayern Munich et reçoit une récompense individuelle qu’il n’avait pas et qui le rend très heureux. À 32 ans, l’attaquant ne perd pas son nez de buteur et a ajouté de précieuses nuances à son jeu, il continue donc d’être une pièce essentielle dans l’équipe bavaroise.

Une grande partie de la faute que Lewanwoski est toujours aussi bien physiquement à son âge peut être sa femme Anna Stachurska, qui est un influenceur bien connu sur Instagram et qui se consacre précisément à conseiller et conseiller aux gens de changer leurs habitudes alimentaires et sportives pour obtenir des résultats en termes de changements physiques. La jolie polonaise balaie également les réseaux sociaux avec de nombreuses poses qu’elle publie.

Et le fait est que derrière Lewandowski il y a toujours Anna, une nutritionniste et combattante de karaté professionnelle, avec une méthode très frappante, car il y a quelque temps, elle a décidé que ses repas commençaient par le dessert. Le Polonais ne se prive de rien dans un régime où le chocolat est également présent, une des passions de l’attaquant, oui, le chocolat noir. Plusieurs de ses coéquipiers de l’équipe nationale ont copié son régime, plus rigoureux les jours de match, conçu par Anna Lewandowska.

La femme Lewandowski est même venue se montrer sur les réseaux sociaux de son mari et s’est identifiée comme responsable du régime des buts de l’attaquant du Bayern Munich. “Que dois-je le nourrir?” Commenta Anna et les invita à la suivre pour obtenir des conseils sur l’alimentation. “Plus de santé, plus de bonheur … plus d’objectifs”, a ajouté l’épouse polonaise, qui publie aussi généralement les changements impressionnants de ses clients sur Instagram.