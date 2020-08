Deux autres cartes ont été finalisées pour la saison 4 de la série Contender de Dana White.

Lors de l’émission UFC Vegas 8 de samedi, les alignements de cinq combats pour les semaines 6 et 7 de la vitrine des perspectives en cours ont été annoncés, avec un combat de poids léger entre Tafon Nchukwi et Al Matavao en tête d’affiche de la semaine 6 (8 septembre) et un combat de poids moyen entre Gregory Rodrigues et Nassourdine Imavov en tête d’affiche de la semaine 7 (15 septembre).

Le co-événement principal du 8 septembre voit s’affronter les poids légers invaincus Cameron Church et Sherrard Blackledge. Il convient également de noter le retour du poids moyen Phil Hawes, qui avait déjà participé à la série Contender en 2017 et a également fait des apparitions pour Bellator et lors de la ronde de qualification de The Ultimate Fighter 23.

L’événement co-principal du 15 septembre mettra en vedette Muhammadjon Naimov du Tadjikistan face à Collin Anglin dans un combat poids plume. Récent Invicta FC: Taneisha Tennant, vainqueur du tournoi des poids coq de la série 3 de Phoenix, affronte le vétéran de la boxe professionnelle Danyelle Wolf dans un combat poids plume. Ce sera le premier combat professionnel de Wolf en MMA.

La série Contender de Dana White est diffusée tous les mardis et est actuellement disponible exclusivement sur le service de streaming ESPN +.

Voir la liste complète des semaines 6 et 7 de la série Contender ci-dessous:

Semaine 6

Poids lourd léger: Tafon Nchukwi (3-0) contre Al Matavao (8-2)

Poids léger: Cameron Church (4-0) contre Sherrard Blackledge (4-0)

Poids moyen: Phil Hawes (7-2) contre Khadzhimurat Bestaev (10-3)

Poids coq: Mana Martinez (6-1) contre Drako Rodriguez (6-1)

Poids moyen: Aliaskhab Khizriev (12-0) contre Henrique Shiguemoto (13-3-1)

Semaine 7

Poids moyen: Gregory Rodrigues (7-2) contre Nassourdine Imavov (8-2)

Poids plume: Muhammadjon Naimov (5-0) contre Collin Anglin (7-1)

Poids welter: Korey Kuppe (8-3) contre Michael Lombardo (10-2, 1 NC)

Poids plume: Danyelle Wolf (0-0) contre Taneisha Tennant (3-0)

Poids plume: Kyle Driscoll (11-3) contre Dinis Paiva (13-7)