Luis Enrique a annoncé l’appel à 25 joueurs pour les prochains matchs que l’équipe espagnole devra affronter. Les principales nouveautés de cette liste sont Íñigo Martínez, Koke, Marcos Llorente et Morata. De plus, parmi les absences les plus notables, il faut noter que Diego Llorente et Ceballos ne sont pas là.

Espagne affrontez à nouveau trois matchs lors de la prochaine concentration, qui débutera lundi prochain dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Mardi, l’Espagne se rendra à Amsterdam, où Il se mesurera lors d’un match amical contre les Pays-Bas. Les matchs officiels viendront plus tard, lorsque les hommes de Luis Enrique devront affronter leurs deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des Nations contre la Suisse et l’Allemagne.

L’Espagne, premier de son groupe, Vous ne pouvez pas manquer ces deux engagements si vous souhaitez vous qualifier pour la phase finale de ce concours. Contre la Suisse, qui est en bas et n’a pas d’options pour être premier, il jouera samedi à Bâle, tandis que mardi 17 novembre, il se mesurera à La Cartuja de Séville avec l’Allemagne, un match avec un arôme final.

Appel pour l’Espagne

Gardiens de but: Kepa, De Gea et Simón.

Défenses: Sergi Roberto, Jesús Navas, Sergio Ramos, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Gayá et Reguilón.

Milieux de terrain: Rodri, Busquets, Fabián, Canales, Koke, Marcos Llorente, Mikel Merino.

Attaquants: Adama Traoré, Dani Olmo, Ferran Torres, Gerard Moreno, Morata, Ansu Fati et Oyarzabal.