L’attaquant du Barça Ansu Fati dispute un ballon contre le Betis. REUTERS

Attaquant de Barcelone Ansu Fati a subi une intervention chirurgicale ce lundi pour sa blessure au ménisque interne de son genou gauche et sera éteint pendant une durée estimée à quatre mois, selon a prédit le club de Barcelone.

“Le joueur de la première équipe Ansu Fati a subi une opération réussie lundi pour la blessure au ménisque interne du genou gauche par le médecin Ramon Cugat et sous la supervision des services médicaux du club. Le délai approximatif de retrait sera de quatre mois », a annoncé Barcelone.

De cette façon, l’international espagnol vous perdrez entre 15 et 20 jours de LaLiga Santander, ainsi que le reste de la phase de groupes la Ligue des champions. Le but du club du Barça sera de le récupérer pour les huitièmes de finale de la plus haute compétition européenne, qui se joueront fin février et début mars.

Fati a été blessé lors du dernier match contre le Betis après un contribution du défenseur en visite Mandi, qui a commis un penalty lorsque le score au Camp Nou était de 1-0. Malgré l’inconfort au genou, il a tenu bon jusqu’à la pause, lorsqu’il a été remplacé par Leo Messi.

Malgré sa jeunesse, l’ailier a déjà disputé un total de 43 matchs avec la première équipe du Barça dans laquelle il a marqué 13 buts et distribué trois passes décisives. Cette saison, il faisait partie des alignements de Ronald Koeman et en son absence, on s’attend à ce que les joueurs aiment Pedri ou Ousmane Dembele.