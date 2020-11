Mis à jour le 11/07/2020 à 17:54

L’impact de la blessure de Ansu Fati ça continue de faire mal Barcelone. Après un communiqué officialisant la blessure de l’attaquant du Barça, Ronald Koeman et l’environnement du joueur ont cherché le diagnostic des spécialistes et savent combien de temps le joueur sera absent, mais les avis sont partagés.

Dr Jordi Ardèvol, ancien chef des services médicaux du FC Barcelona et le Dr Jordi Surós, directeur du Centre médical de haute performance Sportcat (Catalogne), a recommandé un traitement conservateur, avec l’intention de sauver son ménisque, d’allonger le temps de récupération et son retour devant les tribunaux après quatre mois.

“Étant un ménisque interne et avec l’âge du joueur, j’essaierais de sauver le ménisque”, a expliqué le Dr Jordi Ardèvol à ‘Mundo Deportivo’ et a ajouté. «Si le type de déchirure permet qu’elle soit suturée et non extraite, il faut le faire», a-t-il insisté.

Une opinion similaire a le Dr Jordi Surós. «Quand il y a une blessure au ménisque médial, il y a sûrement un œdème osseux associé et une petite fissure dans le condiffemoralis. Je suis pour être très conservateur et essayer de ne pas opérer », a-t-il déclaré.

Bien que le Dr Surós ait précisé que parier sur un traitement conservateur impliquerait également de suturer le ménisque par arthroscopie, «quatre mois sans pratique sont recommandés», a-t-il expliqué.

De son côté, le chirurgien Pedro Luis Ripoll, de Ripoll et De Prado Sport Clinic, a expliqué au quotidien “ Marca ” qu’il coïncidait avec le reste de ses collègues et ne suturant que la région touchée, lors du match opposant Barcelone au Real Betis.

