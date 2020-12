Anthony Joshua vs Kubrat Pulev LIVE Heure, chaîne, où regarder Fight Box 2020

Anthony Joshua (23-1, 21 KOs) défend ses titres WBA, WBO et IBF contre le top 10 des poids lourds vétérans Kubrat Pulev (28-1, 14 KOs) ce samedi 12 décembre à la SSE Arena de Londres.

Heure et chaîne Anthony Joshua vs Kubrat Pulev

Campus: SSE Arena, Londres, Angleterre

Temps: 22h00 d’Angleterre. 14 h 00 PT / 17 h 00 HE aux États-Unis. 16h00 au Mexique.

Canal: SKY Sports en Angleterre. DAZN aux États-Unis.

Anthony Joshua contre Kubrat Pulev en direct

Joshua Il a remporté son premier titre en prenant la ceinture IBF de Charles Martin en 2016, mais est devenu un véritable champion lorsqu’il a remporté le combat de l’année 2017 contre Wladimir Klitschko. Il a fait trois défenses de ses titres unifiés avant de les perdre dans la surprise de l’année 2019 lorsque Andy Ruiz l’a assommé en sept rounds. Il a retrouvé les titres avec une performance disciplinée (certains diraient conservatrice) lors du match revanche en décembre de l’année dernière. Après le match revanche, il semblait prêt pour un super combat avec son compatriote poids lourd britannique Tyson Fury en 2020, mais la pandémie mondiale a ruiné ces plans et conduit à cette défense contre son challenger obligatoire de l’IBF, Pulev.

Pulev Il a défié Klitschko en 2014 pour le titre incontesté des poids lourds, mais a été éliminé en 5 rounds par le grand ukrainien. Il est invaincu en 8 combats depuis lors, mais n’a pas affronté la concurrence d’élite depuis le combat de Klitschko. Ses plus grandes victoires dans cette séquence ont été une victoire par décision partagée contre Dereck Chisora ​​et une décision unanime contre Hughie Fury dans un combat assez oubliable.

Joshua C’est un athlète superbe mais assez mal à l’aise à l’intérieur et a tendance à se plier à la taille et à baisser la tête dans ces situations, comme en témoignent ses combats avec Ruiz et, dans une moindre mesure, avec Alexander Povetkin. Cependant, sa taille, son bon jab et sa puissance de frappe le rendent redoutable à distance et il a prouvé dans le match revanche de Ruiz qu’il avait appris les leçons du premier combat. Il a évité les métiers dangereux et a battu Ruiz en 12 rounds. Il est peu probable que Pulev posent de toute façon une énorme menace à l’intérieur, car il est aussi un grand poids lourd qui dépend fortement de son 1-2. Avec un taux de KO de 50%, c’est aussi un pickguard relativement léger pour un poids lourd. Le combat est susceptible d’être lancé à une distance où la technique, la puissance et la vitesse supérieures de Joshua Ils devraient le conduire à une victoire assez confortable.

Cela devrait mettre en place l’affrontement tant attendu avec Tyson Fury pour couronner un champion incontesté des poids lourds et serait l’un des combats les plus importants de l’histoire des poids lourds modernes.

Dans l’événement co-long métrage, le cousin de Fury, Hughie (24-3, 14KOs) affronteront Mariusz wach (36-6, 19 KO). Fury a échoué dans ses 3 tentatives avec les meilleurs combattants jusqu’à présent (pertes de décision à Pulev, Povetkin et Joseph Parker), mais il lui reste encore du temps pour se développer à 26 ans. Wach Vous avez dépassé la quarantaine et si vous espérez vous rapprocher des sommets atteints par votre cousin, vous êtes quelqu’un qui Fureur Il devrait passer sans encombre.

