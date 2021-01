Barcelone a réussi à battre la Real Sociedad par des tirs au but pour les demi-finales de la Super Coupe d’Espagne 2021. L’équipe de Ronald Koeman n’a pas montré sa meilleure version dans les 120 minutes (90 de jeu plus 30 d’ajout) mais lors des tirs au but, ils ont été supérieurs. Frenkie de Jong et Antoine Griezmann Ils ont raté leurs tirs mais ont quand même réussi à se qualifier pour la finale.

Les principales critiques sont venues du Français, qui a mis le pied très bas et a relevé le ballon au-dessus du but défendu par Remiro. Les critiques ne manquaient pas car son tir aurait pu condamner la série. C’était 3-1 aux tirs au but.

Adnan Januzaj a fait 2-2 pour le Société réelle mais Riqui Puig réussi à sauver le Barcelone et Griezmann condamnant le dernier 3-2 de la série.

Le but Marc André Ter Stegen Il a été le héros du match en arrêtant deux des cinq pénalités du Real dans la fusillade décisive, qui a été atteinte après que Frenkie de Jong ait ouvert la tête pour le Barcelone (39) et Mikel Oyarzabal ont égalisé, également de onze mètres (51) après une main du Néerlandais lui-même dans sa zone.

L’équipe du Barça attendra désormais son rival dimanche, qui sortira jeudi de la demi-finale entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid, actuels champions de la Super Coupe.

Le Barça a réussi à gagner le match sans pouvoir compter sur son capitaine Lionel Messi, qui a «souffert» du match depuis les tribunes en raison d’un certain inconfort.

