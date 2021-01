«Devoirs faits, s’entraîner», est la phrase écrite par Antonela Roccuzzo avec sa dernière pose, avec laquelle il a de nouveau ébloui sur Instagram. L’épouse de Leo Messi apparaît simplement avec un soutien-gorge de sport et une serviette après avoir effectué sa séance d’entraînement du jour, une simple photo dont il est tombé amoureux des réseaux sociaux et qui approche le million de “ j’aime ” en quelques heures seulement.

L’Argentin publie depuis longtemps des contenus de ce type, s’entraînant à domicile, faisant du ‘spinning’, pratiquant la boxe … A 32 ans, Antonela Roccuzzo peut se vanter d’une silhouette spectaculaire Merci en grande partie à tout le sport qu’il pratique et aussi à l’alimentation. De plus, il a eu trois enfants et s’est toujours remis à merveille pour montrer à nouveau son corps sur Instagram et ainsi ravir ses plus de 13 millions de followers.

Avec cette dernière pose, il a ébloui nombre de ses «followers» et certains d’entre eux ont lancé divers compliments dans la publication elle-même. “Leo est un homme très chanceux”, a répondu un fan, “beau”, un autre a dit, ou “tu es la femme parfaite” l’un de ses millions d’adeptes lui a écrit.

Ongle Antonela Roccuzzo qui ces derniers mois s’est montré moins actif que la normale sur Instagram en ce qui concerne les poses de ce type, peut-être à cause de tout ce qui s’est passé autour de la figure de Leo Messi et de son été tumultueux, dans lequel il a demandé à partir Barcelone mais n’a pas fini par réussir. Désormais, l’Argentine attend la décision de son mari pour savoir où ils vivront dès l’été prochain, s’ils continuent à Barcelone et changent de décor avec leurs enfants.

«J’espère que mes enfants sont de bonnes personnes, gentils, responsables et, bien sûr, heureux. Je m’ennuie de pouvoir être avec ma famille et mes amis. Après de telles situations, nous nous rendons compte que les choses les plus simples sont les plus précieuses. C’est exactement ce que j’aspire, c’est-à-dire prendre un café avec mes amis, emmener mes enfants à l’école et rendre visite à ma famille », a déclaré récemment Antonela Roccuzzo dans une interview.