Comme beaucoup d’autres WAG, Antonella Roccuzzo balaie Instagram à chaque fois que vous postez. La femme de Leo Messi télécharge généralement des photos et des vidéos, certains contenus plus suggestifs et d’autres moins. Avec ses dernières poses, il a ébloui son 13 millions d’abonnés plus avec sa beauté qu’avec des vêtements ou des poses provocantes.

L’Argentine a publié quatre photographies dans ses deux derniers messages et a également posé une question à ses “ followers ”: “Quel est celui que vous aimez le plus?”. Dans la première publication, il apparaît avec un pantalon en cuir serré, une veste et deux types de chapeaux. Quelques jours plus tard, il a publié deux gros plans avec lesquels il a ébloui les réseaux tout en faisant la promotion d’une maison de joaillerie: «Merci pour ces magnifiques pièces. Heureux de commencer ma semaine avec toi.

Il y a quelques semaines, Antonella Roccuzzo a également fait monter la température avec une vidéo dans laquelle elle apparaissait en train de faire du “ spinning ”, un autre post promu sur son profil Instagram, dans lequel elle publie à la fois du contenu de ce type et des photos et vidéos plus personnelles et familiales. L’Argentine a remercié Messi de finalement rester à Barcelone parce qu’elle voulait rester à Barcelone avec ses enfants, même si le ’10’ a beaucoup de bulletins à partir à court terme et Antonella Roccuzzo doit déjà s’habituer à l’idée …

L’épouse de Messi a donné une interview lors du premier confinement pour le coronavirus dans laquelle elle a été honnête sur plusieurs aspects: «J’espère que mes enfants sont de bonnes personnes, gentilles, responsables et, bien sûr, heureux. Je m’ennuie de pouvoir être avec ma famille et mes amis. Après de telles situations, nous réalisons que les choses les plus simples sont les plus précieuses. C’est exactement ce que j’attends avec impatience, à savoir prendre un café avec mes amis, sortir mes enfants de l’école et rendre visite à ma famille. Quel est mon message? Il y a quelque temps, j’ai lu une phrase de Nikki Panas que j’aimais bien et qui disait: ‘Il ne faut pas oublier de profiter des petites choses parce qu’ils ne sont jamais aussi petits qu’on le pense.

«Je crois que l’avenir sera un défi pour le monde où nous devrons renaître de nos cendres. Et je pense que ce sera l’occasion de revoir nos valeurs en termes de famille, de santé, de durabilité et autres », a ajouté Antonella Roccuzzo, qui vit peut-être ses derniers mois à Barcelone avec Messi et ses enfants.