L’ultrapodémite Antonio Maestre, alias Miguel Lacambra, a fait une démonstration de l’analphabétisme historique en accusant sans fondement l’Atlético de Madrid d’avoir des “origines fascistes” lorsque le club rojiblanco a été fondé en 1903, en particulier 18 ans avant que Mussolini ne constitue le Parti national fasciste en Italie en novembre 1921. Les fans de l’Atlético ont envahi les réseaux sociaux avec des commentaires contre Maestre et même Koke Resurrección, le capitaine de l’équipe, l’a bloqué sur Twitter.

Antonio Maestre, alias Miguel Lacambra, a encore tort … comme tant de fois. L’Atlético de Madrid a été fondé en 1903 par un groupe d’étudiants biscayens de l’École spéciale des ingénieurs miniers. Il ne restait pas moins de 18 ans à Mussolini pour créer le Parti national fasciste en Italie. En fait, en 1903, Mussolini avait 20 ans et vivait en Suisse où il était militant pour le socialisme.

Ramón de Arancibia, Ignacio Gortázar, Ricardo Gortázar et Manuel de Goyarrola, entre autres, se sont réunis pour fonder une équipe dans la capitale espagnole qui deviendrait une sorte de branche de l’Athletic Club de Bilbao. Cette nouvelle équipe s’appelait l’Athletic Club de Madrid. C’est alors que le germe de ce qu’on appellerait, à partir de 1947, le Club Atlético de Madrid est né. Rien ne pouvait être plus éloigné du fascisme, qui n’existait même pas en tant qu’idéologie en 1903, juste un groupe d’étudiants basques qui voulaient une sorte de filiale de leur Athletic de Bilbao à Madrid.

Leçon de ‘Wiki-Master’

Où sont donc ces «origines fascistes» évoquées par Antonio Maestre? Seulement dans votre imagination ou votre ignorance, ou bien il se pourrait que, comme on vous l’a dit sur Twitter, les étudiants basques qui ont fondé l’Atlético de Madrid ont monté une machine à voyager dans le temps en 1903 et ont sauté en 1921 pour rencontrer Mussolini et se convertir. Atlético dans un club “fasciste”.

Antonio Maestre a mis en évidence son analphabétisme historique en un article qui a déclenché la colère des fans de l’Atlético et la blague générale sur les réseaux sociaux. «Ceux qui me connaissent m’ont reproché d’être fan de l’Atlético de Madrid, car il est vrai qu’on ne peut pas faire grand-chose quand cette émotion s’empare de toi dans l’enfance, mais on peut l’inverser. Son origine fasciste, ses ultras néo-nazis et un club non impliqué dans le tissu social des quartiers ils me séparaient de plus en plus du club dans le présent, même si l’affection pour cette mémoire imprégnée continuait de battre », raconte un Maître qui est maintenant un expert dans le monde du football. Et c’est toujours si large.

La terrible erreur d’Antonio Maestre a été de confondre l’Athletic Club de Madrid, fondé en 1903 par un groupe d’étudiants basques, avec Aviación Nacional, une équipe créée par des membres de l’armée pendant la guerre, qui fusionnerait avec l’Atlético de Madrid après la guerre civile en 1939 et il donnerait naissance au Club Atlético Aviación, un nom qu’il conservera jusqu’à la fin de 1946. Déjà en janvier 1947, l’Atleti aurait son nom actuel: Club Atlético de Madrid.