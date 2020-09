NEW ORLEANS (AP) Après un siècle de football dans la NFL, l’ardoise de la semaine 1 de cette saison présente le premier match à impliquer deux quarts dans la quarantaine: Tom Brady de Tampa Bay et Drew Brees de la Nouvelle-Orléans.

Alors marquez le choc de dimanche dans la division sud de la NFC entre les Buccaneers et les Saints comme un autre événement inhabituel en 2020 – et qui devrait donner des raisons d’espérer. C’est la preuve que les plus grands jeunes quarts d’aujourd’hui pourraient très bien durer deux décennies complètes chez les pros.

” Il y a probablement de meilleures informations sur la récupération et les performances que jamais. Je pense que les gens comprennent vraiment mieux cela que lorsque j’ai commencé à jouer ”, a déclaré Brady. ” Cela deviendra-t-il une tendance? Cela dépend vraiment du niveau d’engagement d’un athlète. Si vous n’êtes pas si engagé ou si vous ne l’aimez pas beaucoup, vous n’allez pas y consacrer autant de temps et d’énergie.

“ J’ai appris à un jeune âge comment commencer à prendre soin de moi et essayer de répéter ces choses et je me suis amélioré au fil des ans et j’ai vraiment pu faire ce que beaucoup de gens font de leur travail ”, a ajouté Brady. . ” Vous vous améliorez avec le temps. ”

C’est certainement ce sur quoi les Bucs ont parié lorsqu’ils ont attiré Brady, âgé de 43 ans, loin de la Nouvelle-Angleterre – sa seule autre équipe – lors du libre arbitre au printemps. Après avoir signé Brady, Tampa Bay a largué Jameis Winston, premier choix au repêchage de 2015, âgé de 26 ans, qui a répondu en signant avec la Nouvelle-Orléans pour apprendre sous Brees.

Alors que la dernière saison de Brady en Nouvelle-Angleterre n’était pas sa meilleure, il a remporté son sixième Super Bowl il y a à peine deux saisons à 41 ans – l’âge que Brees a maintenant.

Et bien que Brees ne soit pas revenu à un Super Bowl depuis son seul championnat il y a dix ans, son efficacité a été aussi bonne que jamais au cours des deux dernières saisons. Il a établi un record de la NFL avec un taux d’achèvement de 74,4% en 2018 et l’a presque égalé la saison dernière, lorsqu’il a terminé 74,3% de ses passes – et a également lancé quatre interceptions, son plus bas en carrière.

«L’approche de chaque équipe de la NFL sur la façon dont vous vous entraînez, comment vous récupérez, comment vous prenez soin des joueurs, comment nous nous entraînons pendant l’intersaison – toutes ces choses ont évolué», a déclaré Brees. «Nous sommes armés et équipés de beaucoup plus d’informations maintenant que nous ne l’avons jamais été. Et donc, la capacité d’intégrer ces choses dans ce que nous faisons du point de vue de l’entraînement et de la récupération, je pense, nous permet de rester plus longtemps dans notre apogée.

” Father Time va nous avoir à un moment donné, ” continua Brees, ” mais nous essayons de le battre en ce moment. ”

Le résultat est une rare vitrine QB à plusieurs niveaux.

Brees est le leader de tous les temps de la NFL pour les verges par la passe avec 77 416 et les touchés avec 547. Brady est deuxième dans les deux catégories avec 74 571 et 541. Et cette première des deux rencontres programmées cette saison marquera la première fois que les deux meilleurs de la NFL en carrière verges par la passe joués dans le même match depuis 1998 (Dan Marino de Miami et John Elway de Denver).

Mais alors que Brees dirige une équipe des Saints qui a remporté la division trois ans de suite, le numéro 12 de Brady arbore un maillot qui n’a pas été vu en séries éliminatoires depuis une douzaine de saisons.

«Nous allons découvrir dans quoi nous sommes bons et pas bons. J’aurais aimé que nous sachions ces choses maintenant, mais je pense que la réalité est que nous ne le savons pas ”, a déclaré Brady cette semaine. ” Vous ne le savez pas tant que vous ne l’avez pas fait. ”

Parce que la pandémie de coronavirus a incité la NFL à annuler la pré-saison, il n’y a même pas eu d’essai lors d’un match d’exhibition. Les débuts de Brady arrivent quand il compte, sur la route, contre un candidat au consensus.

«C’est un gros défi parce qu’il n’y a aucune marge d’erreur lorsque vous jouez une grande équipe de football, a dit Brady. “ Les saints ont prouvé qu’ils étaient cela pendant longtemps. ”

TRIO FORT

Les Bucs ont cherché à renforcer leur jeu au sol en faisant équipe avec le demi-champion du Pro Bowl LeSean McCoy et le double défenseur de 1000 verges Leonard Fournette avec le demi-offensif Ronald Jones.

Jones, un pro de troisième année qui a connu des difficultés en tant que recrue en 2018, a rebondi la saison dernière pour mener l’équipe au sol avec 724 verges et six touchés. Il a également eu 31 réceptions pour 309 verges, terminant avec 1 033 verges de mêlée.

McCoy et Fournette sont des arrières polyvalents qui pourraient contribuer aux matchs de course et de passes.

Le match de dimanche est un retour à la maison pour Fournette, qui a grandi à la Nouvelle-Orléans et a joué au LSU.

PRÉOCCUPATIONS SECONDAIRES

Les fautes de passe habituellement productives de l’entraîneur des Saints Sean Payton et de l’entraîneur des Bucs Bruce Arians représentent des tests considérables pour les secondaires qui ont abandonné leur part de verges et de gros jeux la saison dernière. Tampa Bay s’est classée 30e contre la passe en 2019. Les Saints se sont classés 20e, mais espèrent que l’ajout du vétéran de la sécurité des agents libres Malcolm Jenkins solidifiera leur arrière-plan avec le savoir-faire et le leadership des vétérans.

Jenkins, qui a passé ses cinq premières saisons à la Nouvelle-Orléans et les six précédentes avec Philadelphie, a remporté un Super Bowl en tant que recrue avec Brees et a battu Brady dans un Super Bowl il y a trois saisons. Mais il ne devient pas sentimental à propos du match historiquement significatif de dimanche.

«Je me concentre sur la façon dont je peux rendre la vie de Brady misérable dimanche, a dit Jenkins. La particularité pour moi de ce match est que c’est la semaine 1 de notre saison 2020. … Nous pensons que nous avons une excellente chance de faire quelque chose de spécial cette année et c’est notre première occasion de vraiment rivaliser avec une autre équipe. ”

DES CIBLES PARTOUT

Alors qu’une blessure aux ischio-jambiers a empêché le receveur des Bucs Mike Evans de s’entraîner cette semaine, le match comporte toujours de nombreuses cibles de passe. La décision de Rob Gronkowski de mettre fin à sa retraite après un an et de rejoindre Brady avec les Bucs l’ajoute à un match de passe avec déjà le receveur Chris Godwin et le bout serré OJ Howard.

Les Saints ont ajouté le receveur Emmanuel Sanders en agence libre à un groupe de receveurs dirigé par All-Pro Michael Thomas, qui a enregistré un record de la NFL en une saison de 149 passes en 2019. Les autres cibles préférées de Brees incluent le vétéran serré Jared Cook et le demi offensif dynamique Alvin Kamara.

RUN STOPPERS

Les deux clubs ont terminé parmi les quatre premiers à défendre la course la saison dernière.

Le plaqueur défensif des Saints Sheldon Rankins est revenu d’une blessure à un front défensif dirigé par le leader du sac Cameron Jordan et soutenu par le secondeur All-Pro 2019 Demario Davis.

Les Bucs, qui ont mené la NFL en défense contre la course la saison dernière, ramènent le leader du sac de la NFL 2019, Shaquil Barrett, avec le meneur de pointe Jason Pierre-Paul et le plaqueur défensif Ndamukong Suh.

—

Le rédacteur AP Sports Fred Goodall à Tampa, en Floride, a contribué.

—

