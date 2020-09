C’est incroyable ce qu’un peu de maturité au milieu de terrain peut apporter.

Après des débuts impressionnants du vainqueur de la Coupe du monde Blaise Matuidi, l’équipe d’expansion de l’Inter Miami tente de remporter sa première séquence de trois matches sans défaite dans l’histoire du club mercredi soir en accueillant Atlanta United.

L’Inter (1-6-2) a clairement tiré le meilleur parti de son temps après une performance à trois matchs nuls à la MLS Is Back en juillet. Ils ont remporté cinq points en quatre matches et ont disputé des matchs nuls consécutifs sans but dans les deux derniers, d’abord contre Atlanta United le 1er septembre, puis contre leur compatriote d’expansion Nashville SC dimanche.

Ce dernier était la première fois que Matuidi portait les couleurs de l’Inter Miami, l’international français étant finalement autorisé à jouer après l’achèvement des règlements d’auto-quarantaine après son arrivée de la Juventus. Matuidi a joué 79 minutes, complétant 90% de ses 52 passes dont 31 dans la moitié adverse, et il a également enregistré deux passes clés et six victoires de possession.

“Je m’attendais probablement à plus de 60 minutes, mais avec l’entraîneur, nous avons décidé de continuer à pousser un peu plus loin. J’ai une très bonne première impression de la ligue, c’est définitivement une ligue qui exige beaucoup de nous”, a déclaré Matuidi à l’équipe. site officiel. “Les joueurs font preuve de beaucoup d’efforts et d’intensité. Je devrai moi-même continuer à donner mon 100% pour aider l’équipe à gagner, car c’est finalement le but de toute équipe.

«Mon rôle ressemble beaucoup à ce à quoi j’ai été habitué dans ma carrière, c’est d’aider à organiser l’équipe, nous faire avancer, trouver le moyen de nous faire avancer et de mettre en place des joueurs en attaque, et d’aider à presser. vraiment changé par rapport à ce à quoi j’étais habitué dans ma carrière, ce qui me rend vraiment heureux. “

La seule chose qui changera, mais pas autant à court terme avec la phase 1 du calendrier de la MLS, c’est le tourbillon des voyages aux États-Unis, bien que la Juventus ait offert certaines de ces similitudes avec son calendrier de la Ligue des champions. Pourtant, les premiers retours positifs de Matuidi, 33 ans, étaient clairement apparents.

Le plus grand défi de l’Inter est similaire pour la plupart des équipes d’expansion: marquer des buts. Ils ont passé 311 minutes sans marquer depuis que Rodolfo Pizzaro a décroché le vainqueur du match dans une victoire 3-2 contre Orlando City SC le 22 août. L’Inter, cependant, n’a pas non plus concédé 217 minutes depuis que la frappe d’Anibal Godoy les a consignés à un 1 -0 défaite contre Nashville SC le 30 août.

Atlanta United n’a pas eu ces problèmes offensifs en grande partie à cause de l’attaquant Josef Martinez, qui a marqué 88 buts au cours des trois premières saisons de l’équipe en MLS. Mais l’international vénézuélien est mis à l’écart pour la saison en raison d’une blessure, et les Black Stripes (3-4-2) sont au milieu d’une refonte sous le manager par intérim Stephen Glass.

Atlanta United a également enregistré des matchs nuls consécutifs et est sorti d’une impasse 1-1 contre Orlando City samedi. La tête d’Adam Jahn dans le temps d’arrêt a marqué un point pour Atlanta alors que les remplacements de Glass ont fait une différence tard. Jahn est entré dans le concours à la 71e minute tandis que Jake Mulraney, qui a fourni le centre pour la tête de Jahn, a été inséré à la 84e minute.

“Vous avez vu une réelle résolution là-dedans et une détermination à ne pas être battu”, a déclaré Glass. “Le groupe de joueurs qui était sur le terrain à la fin, ils ont injecté un peu d’énergie et de rythme et en général en seconde période, je pense que nous méritions ce que nous avons obtenu.”

Glass a essayé de faire mieux démarrer son équipe, ce qui a été un problème pendant toute la saison, car Atlanta United n’a marqué qu’un seul but en première période. Cela peut être un défi après le départ de Pity Martinez, mais la deuxième moitié du tirage au sort de samedi a été l’une des meilleures périodes de 45 minutes que les Five Stripes aient disputées toute la saison.