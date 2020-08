L’entraîneur de l’Union de Philadelphie, Jim Curtin, aime tous les types de victoires, mais il apprécie particulièrement celles de la variété 1-0. Son équipe cherche à livrer une autre performance de ce type samedi soir lorsqu’elle accueillera DC United.

L’Union (3-1-3) est invaincue lors de ses six derniers matchs de saison régulière et effectue un blanchissage de 200 minutes dans ce match après avoir repoussé les Red Bulls de New York 1-0 mercredi soir. Kacper Przybylko a représenté le seul but à la 31e minute, tandis qu’André Blake a inscrit son quatrième blanchissage toutes compétitions confondues et son deuxième de suite en effectuant trois arrêts.

Sur les cinq victoires au total de Philaldelphia, trois sont survenues par un score de 1-0.

“Je pense qu’il est clair que j’aime les victoires 1-0 parce que cela signifie que nous étions organisés, difficiles à jouer”, a déclaré Curtin. “Nous avons atteint notre objectif, bien défendu en équipe. Encore une feuille blanche pour André [Blake], mais notre équipe y partage. Lorsque notre équipe est soudée et solidaire, nous sommes très difficiles à briser. C’est un groupe maintenant qui a confiance, peu importe qui est sur le terrain. “

Au cours des huit matches depuis la reprise du jeu en incluant le tournoi MLS Is Back, Philadelphie n’a concédé que cinq buts et est allé 5-1-2 dans cette séquence. Blake, le n ° 1 de la Jamaïque, a déjà dépassé son total de blanchissage pour toute l’année 2019 alors qu’il n’avait que trois draps propres en 28 départs.

Blake n’a enregistré aucune feuille blanche dans l’un ou l’autre des affrontements de saison régulière avec DC United l’année dernière, mais cela n’avait pas d’importance parce que l’Union avait accumulé huit buts en deux victoires alors qu’elle prolongeait sa séquence de victoires en rencontres de championnat à six. L’Union a également remporté six victoires consécutives à domicile en saison régulière contre les Noirs et Rouge par un score combiné de 12-3.

Trois buts dans un seul match seraient considérés comme une explosion offensive pour l’équipe de Ben Olsen, qui entre dans le concours avec sept en autant de matches de championnat. Le DC (1-3-3) a mis fin à une sécheresse sans but de 270 minutes mardi contre la Nouvelle-Angleterre grâce à un penalty d’Ola Kamara à la 72e minute, mais cela n’a pas été suffisant pour empêcher une défaite 2-1 contre la Révolution.

“Du côté du football, d’un côté tactique, du point de vue de l’identification de qui nous sommes, cela s’améliore”, a déclaré Olsen. “Chaque match s’améliore, mais ce qui doit être amélioré maintenant, c’est notre capacité à gagner.”

United a eu du mal à trouver une sorte de finition dans le dernier tiers, le supersub Federico Higuain comptant pour ses deux seuls buts en 630 minutes. Deux sont sur penalty et trois sur coup de pied arrêté alors que les Noirs et rouges se battent sans le meilleur meneur de jeu et l’international américain Paul Arriola.

Pour aggraver encore les choses, le milieu de terrain Edison Flores devrait être mis à l’écart au moins un mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer plusieurs fractures du visage subies lors d’une collision lors de la défaite de mardi. Le milieu de terrain Russell Canouse sera également absent en raison d’une blessure à la jambe, et le défenseur Frederic Brillant est une décision de match en raison d’une blessure non révélée.

Przybylko a marqué des buts lors des deux victoires contre DC United l’année dernière et a récolté deux passes lors de la victoire 3-1 à Philadelphie.