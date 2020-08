S’éloignant de leurs positions de solidarité avec les boycotts de leurs matchs précédents, le Los Angeles Galaxy et San Jose Earthquakes s’affrontent dans le premier volet du derby de Cali Classico samedi soir.

Les deux équipes ont choisi de ne pas jouer leurs matchs programmés mercredi dans un signe de solidarité alors que les joueurs de plusieurs ligues se sont engagés dans des causes de justice sociale à la suite de la fusillade policière de Jason Blake à Kenosha, Wisc, ce qui s’est traduit par plusieurs jours sans qu’une partie substantielle des matchs programmés ne soit joué à travers le pays.

“Lorsque vous partagez un vestiaire, et que vous devez vous battre avec cette personne et que vous devez verser du sang, de la sueur et des larmes avec elle, vous devez avoir son dos. Et vous vous rendez compte que tout le monde est égal et que c’est une chose incroyable,” L’attaquant de Quakes Chris Wondolowski – le premier joueur autochtone connu de la ligue – lors d’une conférence de presse jeudi. “Vous en apprenez tellement sur la culture de quelqu’un, son héritage, qui il est, pourquoi il pense d’une certaine manière, pourquoi il est devenu ce qu’il est. Ce sont mes frères et cette cause vaut la peine de se battre et c’est quelque chose dont nous avons besoin.”

“Quand nous jouons, nous mettons notre cœur et notre âme dans notre jeu et je sais que nos fans nous regardent aussi avec notre cœur et notre âme et je ne pense tout simplement pas qu’il aurait été sincère pour nous de jouer ce soir avec d’autres choses en tête. et ne pas y mettre notre cœur et notre âme », a fait écho le milieu de terrain de Galaxy Sacha Kljestan. «Après avoir vu un autre homme noir non armé abattu par la police et les conséquences de cela et de ce qui se passe actuellement dans le Wisconsin, cela était au premier plan de nos préoccupations. Assez, c’est assez.

Sur le terrain, les Galaxy (1-3-2) cherchent à prolonger leur série de droits de vantardise dans l’état de Californie, après une victoire 2-0 au Los Angeles FC dimanche dans le dernier opus de «El Trafico». ” Julian Araujo a inscrit des buts d’Ethan Zubak et de Sebastian Lletget de chaque côté de la mi-temps alors que le Galaxy se vengeait d’une raclée 6-2 par LAFC à Orlando en groupe lors du tournoi MLS Is Back.

Ce match est peut-être trop tôt pour les débuts dans Galaxy de l’ailier Yony Gonzalez, qui a rejoint l’équipe prêtée par le portugais Benfica le 19 août mais doit encore acquérir un visa P-1 avant de jouer.

“Nous sommes ravis d’ajouter Yony à notre équipe et pensons qu’il peut être un joueur précieux pour nous”, a déclaré l’entraîneur de Galaxy Guillermo Barros Schelotto. “C’est un joueur qui est dans la fleur de l’âge et qui a beaucoup de capacités techniques sur le ballon. Nous pensons qu’il donnera à notre équipe une étincelle du côté offensif.”

Signature hors saison de Marquee et l’international mexicain Chicharito Hernandez reste à l’écart en raison d’une blessure au mollet subie à Orlando.

San Jose (2-1-2) joue son premier match depuis son éviction du tournoi MLS Is Back après une défaite de 4-1 contre Minnesota United en quarts de finale. Les Loons sont la seule équipe à avoir résolu les tremblements de terre jusqu’à présent, leur infligeant leurs pertes dans toutes les compétitions tout en déchiquetant la défense de Matias Almyeda pour neuf buts.

Les “ Quakes ” réalisent une séquence de trois matchs sans défaite en saison régulière du jeu de groupe dans ce match après avoir remporté des victoires contre Vancouver et Chicago après un match nul contre le champion de la Coupe MLS, Seattle.

Wondolowski, le meilleur buteur de tous les temps de la ligue avec 161 buts, compte 12 en 26 affrontements en carrière avec le Galaxy. Il n’a marqué dans aucun des deux matchs la saison dernière lorsque les tremblements de terre ont balayé les deux matchs pour passer à 5-1-1 lors des sept dernières rencontres toutes compétitions confondues.