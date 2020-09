Essayant de rebondir après une performance off, les Sounders de Seattle cherchent à éviter un troisième match consécutif sans victoire jeudi soir lorsqu’ils accueillent les tremblements de terre de San Jose.

Seattle (4-2-3) est revenu de la MLS Is Back ressemblant à des batteurs du monde avec des victoires impressionnantes sur le champion du tournoi Portland et le champion de conférence en titre Los Angeles FC. Mais les Sounders n’ont pas bâti sur ces performances, faisant match nul 2-2 au Real Salt Lake et perdant 2-1 à domicile contre les Timbers lundi.

Kelvin Leerdam a représenté le but de Seattle à la fin de la première mi-temps, et les Sounders étaient à sept minutes de prendre un point avant de concéder tard. Dans l’ensemble, les entraîneurs et les joueurs ne pensaient pas que l’équipe jouait mal, mais au lieu de cela, il y avait des pannes et de la malchance.

L’entraîneur Brian Schmetzer a admis que les buts n’étaient “pas nos meilleurs moments défensifs de la saison”, sur le site officiel de l’équipe tandis que le milieu de terrain Cristian Rolden a noté offensivement: “C’était juste une de ces nuits où ça ne se passe tout simplement pas. ces nuits-là, mais nous n’aurions pas dû perdre le match même si nous manquons ces occasions. “

Jordan Morris et Raul Ruidiaz partagent la tête de l’équipe avec cinq buts, et la paire a représenté 10 des 16 buts de Seattle en saison régulière. Même en abandonnant quatre buts lors des deux derniers matches, les Sounders n’ont cédé que neuf buts – derrière le FC Dallas à l’Ouest.

Les tremblements de terre (2-3-3) sont les derniers de la conférence, derrière le Colorado pour la différence de buts, et n’ont pas remporté de match de saison régulière depuis la fin du match de groupe à MLS Is Back avec des victoires consécutives. San Jose a récolté son premier point lors de ces trois matches, faisant match nul 1-1 au Colorado samedi.

Chris Wondolowski a porté son décompte de tous les temps en MLS à 162 avec une pénalité à la 59e minute, mais comme Seattle, concéder dans les 10 dernières minutes a donné moins de points que souhaité.

“Je pense qu’aujourd’hui, nous avons vu des étincelles. Bien sûr, les fans et tout le monde voulaient la victoire, mais je pense que lorsque vous êtes giflé comme nous l’avons fait mercredi contre LAFC, vous n’avez pas beaucoup de confiance”, a déclaré le défenseur Florian Jungwirth. Site officiel de San Jose. “Nous avons retrouvé notre chemin en jouant en tant qu’unité et en gardant un esprit combatif. C’est ce que nous devons faire. Nous devons encore trouver notre mouvement.

Compte tenu des rotations d’équipe dont les équipes ont besoin dans le cadre de la phase 1 du calendrier de la MLS, il est peu probable que Wondolowski, âgé de 37 ans, commence des matchs consécutifs. Il mène l’équipe avec trois buts en seulement 199 minutes de jeu, et l’ancien international américain a marqué 11 buts en 25 matchs en carrière contre les Sounders.

Les équipes ont disputé un match nul sans but grand public dans le jeu de groupe dans la MLS Is Back à Orlando en juillet. Seattle a une fiche de 5-0-6 lors des 11 dernières rencontres de saison régulière entre les équipes depuis la victoire 2-0 de San Jose en 2015.