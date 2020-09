La reprise de la saison régulière MLS a été bonne pour le Los Angeles Galaxy.

Bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire, le Galaxy en visite vise une troisième victoire consécutive mercredi soir contre les Timbers de Portland.

Cela a pris du temps, mais Los Angeles (2-3-2) a peut-être enfin trouvé un rythme lors de cette saison 2020 sans précédent. Le Galaxy a fait match nul et perdu ses deux premiers matchs avant que la pandémie de coronavirus ne mette fin à la campagne en mars. Les choses ne se sont pas améliorées au “MLS is Back Tournament”, où Los Angeles est allé 0-2-1 dans le jeu de groupe et n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Cela comprenait une défaite 2-1 contre Portland au Walt Disney World Sports Complex.

Cependant, depuis lors, le Galaxy a gagné 2-0 face à son rival Los Angeles FC et 3-2 contre San Jose à domicile ce week-end. Dans ce dernier, Cristian Pavon a égalisé le match avec un penalty réussi à la 72e minute et le but de Sebastian Lletget s’est avéré être le vainqueur à la 82 minutes.

“(Au” MIBT “) au fil des matchs, nous nous sommes sentis mieux”, a déclaré Pavon, qui a marqué quatre des dix buts de Los Angeles cette saison, sur le site officiel du club. “Je pense que nous apprécions le moment en ce moment.”

C’est formidable pour la confiance collective du Galaxy, mais un autre test sérieux attend à Portland mercredi. Sebastian Blanco a inscrit un but et une aide à la victoire contre Los Angeles en Floride le mois dernier. Jeremy Ebobisse a également marqué pour les Timbers, qui ont remporté le «MLS is Back Tournament» avec trois victoires consécutives.

Cependant, depuis son retour en saison régulière, Portland a perdu 3-0 contre Seattle et a affronté le Real Salt Lake à un match nul 4-4 ce week-end. Blanco (quatre buts avec six passes décisives en 2020) a inscrit un but avec une aide dans ce dernier, ce qui était très frustrant étant donné que les Timbers ont accordé deux scores dans le temps d’arrêt pour faire sauter une avance de deux buts et apparemment trois points faciles.

“C’est une faute mentale que nous venons de donner le match dans les quatre dernières minutes, et il doit être beaucoup mieux”, a déclaré le manager Giovanni Savarese sur le site officiel des Timbers. “Quand on marque quatre buts, on doit gagner, surtout à domicile. Céder les points, faire match nul 4-4, surtout leur permettre de marquer deux buts dans les quatre dernières minutes. Ce n’est pas assez bon.

“La mentalité du groupe a été très, très bonne. Les gars travaillent dur, mais nous ne pouvons pas avoir de manquements à la fin qui permettent à (une équipe) de marquer deux buts.”